صور.. محافظ بورسعيد يستقبل وزير التموين لافتتاح عدد من المشروعات

جدة - نرمين السيد - استقبل عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك فى إطار زيارته للمحافظة، لمتابعة سير العمل بقطاع التموين، وزيارة عدد من المنافذ التموينية بها.





ورحب عادل الغضبان، بزيارة وزير التموين، مشيدا بالتنمية الملحوظة فى قطاع التموين بالتوازى مع مختلف القطاعات بالمحافظة.

ومن جانبه، قدم وزير التموين الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الترحيب وحفاوة الاستقبال، مؤكدا فخره بالتقدم، الذى حققته محافظة بورسعيد مؤخرا على كل الأصعدة، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات التموينية المقدمة للمواطن، وذلك فى إطار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للارتقاء المستمر بقطاع التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد لتلبية كل احتياجات المواطنين.

ومن المقرر أن تشمل زيارة الوزير لمحافظة بورسعيد، اليوم، عقد اجتماع مع المحافظ، يعقبه افتتاح المكتب النموذجى المميز لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتفقد سوق العصر "2،1"، وزيارة مصنع تونكايا لتعبئة وتغليف الخضر والفاكهة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وتختتم الزيارة بتفقد سير العمل بصوامع شركة بورسعيد للمطاحن الحديثة بجنوب بورسعيد.

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