وأوضح بيان صحفى، أنه تم إجراء عمليات جراحات العيون مع الأخذ بكامل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن إجراء عمليات جراحات العيون يأتى استكمالاً لمراحل قافلة «عنيك فى عنينا» التى تم إجراؤها من قبل بقرية باصونة والتى تضمنت توقيع الكشف على 500 مواطن، وتوزيع أدوية على 270 مواطنا، وتشخيص احتياج 200 مواطن لنظارات طبية.
وأشار عبدالجليل، إلى أن مراحل تنفيذ قافلة "عنيك فى عنينا" السابقة داخل قرية باصونه تضمنت أيضاً تسليم النظارات الطبية إلى الحالات التى تم تشخيص الإحتياج إلى نظارات طبية لها بالمجان تماماً، وأن العمليات الجراحيه التى تم تنفيذها تنوعت مابين إزالة مياه بيضاء وظفرة وتركيب عدسات.
من جهتها، أوضحت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذى لمبادرة عنيك فى عنينا، أن المبادرة وبجانب تنظيم قوافل الكشف على أمراض العيون أهدت اقسام الرمد بالمستشفيات الجامعية بعدد من الجامعات المصرية ومنها جامعة سوهاج، عددًا من أحدث أجهزة التشخيص والجراحة، بهدف رفع كفاءة الأجهزة الطبية بهذه الجامعات، لتمكين الفرق الطبية بها من تقديم خدماتها العلاجية لأكبر عدد ممكن من مرضى العيون، وبأفضل التقنيات الطبية الحديثة.
يذكر أن مبادرة «عنيك فى عنينا» أطلقتها صناع الخير وأوركيديا للصناعات الدوائية، برعاية رئاسة مجلس الوزراء، مع بداية عام 2018، وخلال تلك الفترة نجحت المبادرة فى تحقيق أرقام قياسية فى عدد القوافل الطبية التى نظمتها بالقرى الأشد احتياجًا.
ونجحت فى تنظيم 243 قافلة عيون متخصصة جابت محافظات الجمهورية المختلفة بما فيها المحافظات الحدودية، وخصصت أكثر من 45 قافلة منها لقرى محافظة سوهاج، كذلك حققت رقمًا قياسيًا فى عدد الأهالى الذين تم توقيع الكشف الطبى على عيونهم وأعداد المستفيدين من تسليم الأدوية والنظارات وإجراء جراحات العيون بالمجان، حيث وصل أعداد المستفيدين من توقيع الكشف واستلام النظارات والأدوية وإجراء الجراحات 238 ألف مواطن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «عنيك فى عنينا».. جراحات عيون بالمجان من صناع الخير وأوركيديا فى سوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.