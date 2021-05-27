فيديو.. إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة بر أمان لحماية ودعم الصيادين بالفيوم

جدة - نرمين السيد - أطلقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، فعاليات انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لحماية ودعم صغار الصيادين بمحافظة الفيوم.





جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم. ويأتى ذلك، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بأحد الفنادق الشهيرة، على ساحل بحيرة قارون، وتفتتح الوزيرتان يرافقهما المحافظ، عقب ذلك، عددا من المشروعات الخاصة بوزارة البيئة.

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