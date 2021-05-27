استمرار فتح معبر رفح البرى لاستقبال المصابين والحالات الإنسانية

واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري استثنائيًا، اليوم الخميس، لليوم الثاني عشر على التوالي؛ لعبور العالقين والمرضى والحالات الإنسانية، علاوة على استقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر أنه تم افتتاح المعبر من الجانبين لعبور العالقين من الفلسطينيين والعرب والأجانب من الجانبين، بالإضافة إلى استكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية القادمين من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشارت المصادر إلى استمرار تواجد كافة الأطقم الإدارية لتيسير عبور العالقين والحالات الإنسانية إلى جانب تواجد الأطقم الطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم، وتم توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقلهم بعد تصنيف حالاتهم الصحية تمهيدا لتوزيعهم على المستشفيات المصرية لتلقى العلاج، وأن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من الجرحى والمصابين ونقلهم للعلاج، لافتة إلى أنه تم تشغيل المعبر يوم الأحد قبل الماضي استثنائيًا لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع.. علاوة على عبور الحالات الإنسانية من الجانبين.

كما نوهت المصادر إلى استمرار تشغيل المعبر اليوم الخميس حتى الساعات الأخيرة لعبور العالقين من الجانبين.. علاوة على استكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية القادمين من قطاع غزة ولإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع على أن يعاد تشغيله استثنائيًا طبقًا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

ومن جهة أخرى، تم إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من الدولة المصرية من جهات رسمية وأهلية ومنظمات مجتمع مدني وقوى سياسية وحزبية إلى جانب المساعدات المقدمة من عدد من الدول العربية والأجنبية بحضور بعض السفراء آخرها مساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة، وجار التنسيق لإدخال مساعدات أخرى اليوم.