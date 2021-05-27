زين الدين زيدان يخطر إدارة ريال مدريد بالرحيل

كشفت تقارير صحفية أن الأسطورة الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني أخطر إدارة النادى بقراره النهائى بالرحيل عن الفريق الملكي خلال الأيام المقبلة.

وقالت شبكة COPE المتخصصة فى أخبار ريال مدريد أن زيدان أخطر إدارة النادى اليوم بعدم استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتب خبير الانتقالات الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو على صفحته بموقع "تويتر": "قرر زين الدين زيدان مغادرة ريال مدريد بأثر فوري".

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قالت منذ يومين إنه من المرجح أن يغادر زين الدين زيدان ناديه في نهاية الموسم الجاري، ويظل يوفنتوس وجهة محتملة للمدرب الفرنسي، وذكرت الصحيفة الفرنسية أن زيدان سيلتقى مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي هذا الأسبوع، وقد يأتى إعلان رسمى يؤكد خروج المدرب عقب اللقاء.

ويخطط بيريز عادة للمستقبل مع مدربي ريال مدريد في فصل الربيع، وحقيقة أنه لم يفعل الشيء نفسه هذا الموسم تشير إلى أن زيدان فى طريقه للخروج من ملعب "سانتياجو برنابيو".

وقال زيدان الأسبوع الماضى إن ريال مدريد سيكون أفضل بدونه، ملمحا إلى أنه سيترك النادى فى نهاية الموسم. وارتبط زيدان ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى يوفنتوس الذى لعب له ورحل عنه عام 2001 خلال مسيرته الكروية للانضمام إلى الميرينجي.