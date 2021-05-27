الصحة تكشف بروتوكول علاج الفطر الأسود وتحذر من التأخر فى العلاج

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن طرق علاج المرضى المصابين بالفطر الأسود، حيث يتم العلاج بأدوية مضادة للفطريات تحت إشراف طبي كامل.
وقالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم: إذا لم تتم السيطرة على المرض يصبح الأمر خطرا، مشيرة إلي أن فترة العلاج من 4 لـ 6 اسابيع وفي بعض الأحيان قد يتطلب علاجه إجراء جراحة لاستئصال الأنسجة الميتة أو المصابة كإزالة العينين أو الفك العلوي لوقف انتشار العدوي.
وتابعت وزارة الصحة والسكان : اذا لم يتم بدء علاج الفطر الأسود مبكرا قد يسبب الوفاة وتصل معدلات الوفاة من 20 لـ 50 بالمئة للمصابين بأعراض شديدة حسب نوع الفطر المسبب للمرض والجزء المتأثر من الجسم.
كانت وضعت وزارة الصحة والسكان تعريف لمرض الفطر الأسود، وقالت الوزارة ممثلة في قطاع الطب الوقائي أن مرض الفطر الاسود هو مرض فطري يصيب الإنسان كأثر جانبي لتدهور الجهاز المناعى ولكنها نادرة الحدوث وتصيب عادة الأغشية المخاطية المبطنة للجيوب الأنفية أو العينين أو الأنف أو الفم أو الأسنان أو عظام الوجه وقد تمتد الى الرئتين أو حتى الأوعية الدموية.
وقالت إن النوع الذي يصيب الغشاء المخاطي الأنفي الذي يصيب الجيوب الأنفية وقد يمتد الى الدماغ والنوع الذي يصيب الرئة هو أكثر الأنواع شيوعا وأما الأنواع الأخري الأقل شيوعا فهي الإصابة الجلدية واصابة الجهاز الهضمي والنوع المنتشر.
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