/632672/ننشر-أسعار-العملات-الأجنبية-اليوم-الخميس-مقابل-الجنيه-المصري

واصل سعر الدولار اليوم الخميس، استقراره أمام الجنيه المصرى فى بداية تحديثات التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية.

أسعار العملات مقابل الجنيه سعر اليورو الأوروبى انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ليسجل 18.99 جنيه للشراء، 19.15 جنيه للبيع سعر الجنيه الإسترلينى. انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 21.98 جنيه للشراء، 22.17 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.10 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.60 جنيه للشراء. 15.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 15.60 جنيه للشراء. 15.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع.

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