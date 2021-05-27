/632673/أسعار-الذهب-اليوم-الخميس-عيار-18-يساوي-699-جنيها

استقر سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، صباح اليوم الخميس، 27 مايو 2021، عند الأسعار التي حققها مساء أمس.

كما توقع خبراء صعوده للارتفاع برغم ترنح الذهب محليا منذ الأمس مابين الهبوط والصعود فى نطاق ضيق بمقدار جنيه واحد فقط بسبب تذبذب السعر العالمي. أسعار الذهب اليوم الخميس: سعر الذهب عيار 24 قيراطا 933 جنيهًا. والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا 816 جنيها. والعيار 18 قيراطا 699 جنيها. والجنيه الذهب، 6540 جنيها. سعر الذهب عالميا بينما شهد سعر الذهب عالميا انخفاضا طفيفا مع ارتفاع طفيف لمؤشر الدولار وعائد سندات الخزانة، ليعود الذهب لحاجز 1900 دولار للأوقية والذى تخطاه، لأول مرة منذ 9 يناير الماضى. ترنح الذهب وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4%، فى انتظار البيانات الاقتصادية الأمريكية والتى ستصدر فى وقت لاحق اليوم من الاحتياطى الفيدرالى لمواجهة التضخم المحتمل. ومنذ بداية التعاملات فى الأسواق العالمية، ترنح الذهب فى نطاق ضيق مابين صعود وهبوط طفيف حول حاجز ال 1900 دولار للأوقية.

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