مواعيد صرف المعاشات هذا الشهر

يبحث المتقاعدين، وأصحاب المعاشات، عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2021، وذلك عبر محرك البحث العالمي جوجل.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2021

كما وضعت هيئة التأمينات الاجتماعية جدولًا زمنيا للصرف الذي يتم خلال الفترة من 1 إلى 5 يونيو المقبل، وفقا للشرائح المالية دون الزيادة السنوية والتي سيبدأ صرفها اعتبارًا من الشهر القادم بجميع محافظات الجمهورية.

المستفيدين من صرف المعاشات الشهرية

هناك أكثر من 10 ملايين و500 ألف مواطن مستفيد من المعاشات الشهرية التي تصرفها الدولة للذين بلغوا سن التقاعد عن العمل وذلك بتكلفة شهرية تصل إلى 18 مليار جنيه من جميع ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM ومكاتب البريد ومنافذ الصرف لهيئة التأمينات الاجتماعية.

ماكينات البنوك لصرف معاشات المتقاعدين

يمكن لأكثر من 10 ملايين شخص من أصحاب المعاشات استخدام أكثر من 12 ألف ماكينة ATM للبنوك بجميع محافظات الجمهورية بصرف المعاشات وفقا للنصائح التي أقرتها منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار كورونا التي تجتاح العالم كله.

إيقاف صرف المعاشات لأصحاب البطاقات الزرقاء

فيما نفت هيئة التأمينات الاجتماعية، ما تردد مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إيقاف صرف المعاشات لأصحاب البطاقات الزرقاء القديمة اعتباراً من يونيو 2021.

الشريحة الأولى والثانية لأصحاب المعاشات

تم تخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 يونيو للشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه. يصرف لأصحاب المعاشات للشريحة الثانية أقل من 2000 جنيه خلال يومي الخميس والأحد 3 و6 يونيو 2021.

الشريحة الثالثة والمتخلفين عن المواعيد

يتم استكمال صرف الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه خلال يومي الإثنين والثلاثاء 7 و8 يونيو. وتخصيص يومي الأربعاء والخميس 9 و10 يونيو لمن تخلف عن مواعيد الصرف خلال الأيام السابقة.