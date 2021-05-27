دوت الخليج يقدم كشف حساب "إعلام النواب" خلال 120 يوم عمل برلماني

/632662/تحيا-مصر-يقدم-كشف-حساب-إعلام-النواب-خلال-120-يوم-عمل-برلماني

قدمت لجنة الإعلام والثقافة والآثار في مجلس النواب، أداءا متميزا على الصعيد الرقابي والتشريعي وحتى الخدمي لصالح العديد من الفئات المجتمعية، ويرصد دوت الخليج كشف حساب أعمال اللجنة خلال 120 يوم برلماني، كثف خلاله نواب اللجنة من أدائهم وتوالت اجتماعاتهم ولقاءاتهم بالمسؤولين طوال تلك الفترة.

ومن العلامات البارزة والبصمات الواضحة للجنة الإعلام، تصديها للإخفاقات التي حدثت في وزارة الإعلام، وكانت سببا في ممارسة دورا رقابيا فائقا، انتهى الى تقديم وزير حكومي، استقالته، الوزير أسامة هيكل وزير الإعلام المستقيل، لتواصل بعدها تأدية مزيد من الأدوار الرقابية والتشريعية.

بداية قوية

14 يناير، فازت النائبة الدكتورة درية شرف الدين بمنصب رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب في دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني بالتزكية في انتخابات هيئات اللجان النوعية للمجلس، كما فاز النائب يوسف الحسني بمنصب وكيل اللجنة، وكذلك النائب الدكتور نادر مصطفي، وفاز النائب تامر عبد القادر بمنصب أمين سر اللجنة بالتزكية

20 يناير، اجتمعت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائبة الدكتورة درية شرف الدين ـ رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة.

واستعرضت "شرف الدين" مشروع خطة العمل، مؤكدة أن اللجنة وضعت أولويات لمناقشة بعض الموضوعات في خطتها خلال دور الانعقاد العادى الحالي، وأهمها القوانين المنظمة لقطاع الإعلام، حيث تضمنت الاقتراحات عدد من أهم القضايا والمشكلات التي تتعلق بقطاع الإعلام في الدولة المصرية، والتي كان من أهمها: المشكلات التي تواجه الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو)، المشكلات التي تواجه نقابة الإعلاميين، المشكلات المتعلقة بالقنوات الإقليمية المصرية من افتقار هذه القنوات لعملية جذب المشاهد، وافتقار الخبرة لبعض المذيعين العاملين في هذه القنوات، والإهمال الذي أصاب القنوات الإقليمية بصورة عامة .

كما تطرق الحديث إلى وضع رؤية بشأن المنصات الإعلامية الإلكترونية، والرقابة على المصنفات الفنية، ودور الهيئة العامة للاستعلامات من خلال رصد وسائل الإعلام الخارجية التى تسيئ للدولة المصرية.

وأكدت الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة، على ضرورة النظر في الخرائط البرامجية للقنوات الإقليمية، ومراجعة المحتوى المقدم بها، بحيث يشمل وسائل جذب للمشاهد المصري، ومن ضرورة وجود نسب محددة للمادة الإعلانية التي تقدم على القنوات التليفزيونية كما يحدث على مستوى العالم.

2 فبراير، عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، اجتماعين، لمناقشة بيان الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، والاستماع إلى مناقشات وملاحظات الأعضاء بشأنه.

10 فبراير، أكدت لجنة الإعلام فى تقريرها، رفضها جملة وتفصيلا لما جاء فى بيان وزير الإعلام، وأن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت.

وانتقدت اللجنة البرلمانية الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، وهو ما يعد مخالفة للدستور فى مادتها 116 فضلا عن المادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتي تنص على أن : " .. ويشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغا للإدارة"، مما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين .

وأشار التقرير إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيها تقريبا خلال ستة شهور، منها 8.5 مليون جنيها أصول، ورغم ذلك لم يحقق أي أهداف، بالإضافة إلى أن التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها .

ونوهت اللجنة أن هناك اصطدام وتباعد نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته والتي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية .

ولفتت اللجنة إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطنى وخطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام كان على الوزير وضعها إلا أن ذلك لم يجر تنفيذه على أرض الواقع .

وأكدت اللجنة، غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، لوضع آليات لخطة تطوير ماسبيرو ومعالجة مشاكل العاملين به، وتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة التفاوت فى الأجور بالمحطات الخاصة، وتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية، ووضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية وخاصة الصحف الورقية.

وقالت اللجنة إنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له، إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الاعلامية المعادية التى تبث برامجها من خلال القمر الصناعى الفرنسي الذي يدور في نفس مدار القمر المصرى وعدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، مشيرة إلى وجود قصور إعلامي فى إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع .

وقالت اللجنة في تقريرها، إن نشاط الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى فى غالبيته كان قاصرا على تأجير الاستديوهات دون إنتاج إعلامى، بالإضافة إلى ضألة أرباح الشركة مقارنة برأسمالها البالغ 2 مليار جنيه وهبوط أسهمها الدفترية وكذا قيام الوزير برفع بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة إلى 6000 جنيه، لافتة إلى شراء شقق بالعجوزة وإسناد تطوير مدينة الماجيك لاند كان بالأمر المباشر بدون إعلان مما يعد مخالفة للقانون ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تنظيم التعاقدات والمزايدات، فضلا عن شراء فندق موفينبيك بحوالي مبلغ ۳۰۰ مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي هي المالك للفندق.

وقد أودع النائب الدكتور نادر مصطفى مستندات تتضمن بعض من المخالفات التي ارتكبت بالشركة منها عقد إدارة فندق وكازينو موفمبيك، والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية، وعقد مشروع تشغيل وإدارة واستغلال وتسليم الفندق وملحقاته، وجدول صيانة ألعاب الماجيك لاند يثبت محاولات تشغيل المنطقة الترفيهية.

16 فبراير، استعرضت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، إنجازات وزارة السياحة والآثار في قطاع الأثار، حيث أكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار أن هناك مشروعات جاهزة للافتتاح ولكن الظروف الراهنة لكورونا حالت دون ذلك.

1 مارس، استعرض عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أمام لجنة الثقافة والإعلام والآثار، بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، أهم اختصاصات الهيئة وما تحقق من إنجازات وأهم الاقتراحات لتحقيق أهدافها.

وأكد الشوربجي ، أن الصحافة القومية أحد أعمدة الدولة وتختص بإدارة الموسسات وتعمل علي تطويرها ، مشيراً إلى أن الهيئة لديها 22 اختصاص بشأن تحرير الصحف والمواقع الالكترونية وتعيين رؤساءها ومساءلة وعزل المقيمين علي الصحافة طبقا للوائح حال المخالفة ، بجانب اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري، واعتماد قرارات مد السن اذا ارتأت الموسسات ذلك.

وأضاف الشوربجي، أن الهيئة تحرص على دعم المؤسسات الصحفية القومية وتنمية أصولها بشكل مستمر، قائلا: "عملنا علي تحديث النظم الإدارية وتوحيد اللائحة للموسسات الصحفية واستطعنا القيام بالتحديث وحرصين علي الإصدارات الورقية بجانب الإلكترونية، وتم تحديث بوابة الأهرام ومركز الأهرام للدراسات وإنشاء بوابة خاصة به وأيضا بوابة السياسة الدولية، وسوف تعمل بكامل طاقتها بعد حمايتها من الهاكرز " ، مضيفا إن عملية إعداد دراسات الجدوى فى ملف دعم الموسسات، ووجود عدد مختلف من الرؤى كان الأهم في معالجة هذا الملف، لافتاً إلى أنه تم الاستعانة بكبرى بيوت الخبرة المتخصصة بما يعظم العائد على الاستثمار في مشروعات المؤسسات، مؤكدا : "رصدنا تحسنا إيجابياً في أوضاع عدد من الوسسات الصحفية، ممايؤكد أن عملية التطوير تسير في الطريق الصحيح".

وأضاف عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، أنه تم نظيم 44 دورة تدريبية للصحفيين حتي لا يكون هناك تشابة بين الصحافة الالكترونية والورقية، مشيراً إلي أن العنصر الصحفي مهم جدا ، لافتا الى أن الهيئة استطاعت أن تلزم الموسسات الانتهاء من ميزانياتها خلال 3 شهور، وتم عمل دورات تدريبية في شئون التنظيم والإدارة والشئون المالية، مشيرا إلي أن بعض المؤسسات لم تقدم موازنات منذ 5 سنوات.

وأوضح الشوربجي: "نسير في طريقين متوازيين، عملية المحتوي وتطويره واستثمارات كبيرة لدعم الصحافة ولدينا نموذج جامعة الأهرام الكندية التي تدر علي الأهرام 600 مليون جنية سنويا، مشيرا إلي أنه تقدم بمشروع متكامل خاص باستثمار الأصول إلي رئيس الوزراء.

وفيما يخص للتعيينات الجديدة للصحفيين، قال الشوربجى ، إن عملية التعيينات توقفت تماما تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء لحين انتهاء الموسسات من تسديد مديونياتها .

وأكدت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، أن الدولة عازمة وجادة في إصلاح المؤسسات الصحفية، بالتزامن مع الإصلاحات الكبيرة بالدولة، لافتة إلي خطورة الحديث عن الإعلام والصحافة بلغة الأرقام كما نتحدث عن مؤسسات تجارية، واصفة المؤسسات الصحفية والإعلامية في مصر بأنها ذات بعد قومي للدولة ووجداني للمواطن المصري.

وفي رده علي سؤال النائبة مي كرم جبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخصوص أرشفة التاريخ الصحفي لمصر، قال الشوربجي، إنه جاري الانتهاء من البوابة الثقافية لمصر تشمل كل التاريخ الصحفي المصري وإصدارات ترجع إلي عشرات السنين تتيح للمتصفح أن يتابع صحافة وأعمدة صحافية ذات تاريخ نضالي كبير.

وتساءلت رئيس اللجنة، عن مسألة التجديد إلي بعد سن المعاش لبعض الصحفيين، والمطلوب تشريعيا لدعم الموسسات الصحفية، قال الشوربجي، إن هناك ضرورة ملحه لإيجاد تشريع أو قرار بإعفاء المؤسسات الصحفية من بعض الضرائب، خاصة أن هناك سابقة تشريعية بشأن هذه المشكلة وتم تعديلها، والمؤسسات كفيلة بدفع مخصصاتها من التأمينات، ولا مجال للتجديد لبعض الصحفيين الكبار إلا من يتم الاستفاده منه في التوزيع، والجميع يحالون للمعاش في سن الستين.

ملفات ثرية

29 مارس، ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، طلب إحاطة مقدم من النائب بلال النحال، بشأن قيام وزارة السياحة والآثار بالموافقة على إجراء عملية البحث والتنقيب في التلال الأثرية بمركز المحمودية- محافظة البحيرة.

وقال النحال، إن طلب الإحاطة، سبق تقديمه في الفصل التشريعي السابق، وأن هناك موافقة من وزارة الشباب بعد الاتفاق مع الآثار نزع جزء من مناطق البحث والتنقيب في الموقع المقترح لإقامة مركز الشباب لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة بمركز المحمودية رغم تخصيص مبلغ من المال لإقامة مركز الشباب، وأن المساحة الكلية للمنطقة 239 فدانا، تم توقف الوزارة عن عملية البحث والتنقيب، في كل المنطقة، وتوقف عملية التخصيص التي تمت مع الشباب والرياضة.

وتابع:" أطالب اللجنة بإلزام وزير الآثار باستكمال عملية البحث والتنقيب، واستقطاع جزء من المناطق التي تم التنقيب فيها لصالح إقامة مركز الشباب".

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن العشماوي، أن وزارة الآثار قامت بالموافقة عن طريق اللجنة الدائمة على استكمال الحفائر وعودة عملية البحث والتنقيب، وتكون عملية البحث والتنقيب على الجهة الطالبة، وبإشراف من محافظة الدقهلية، وبمخاطبة الوحدة المحلية بالمحمودية، بتوفير العمالة والأدوات اللازمة للاستكمال، ولم يتم الرد

وأضاف، أن الوزارة احترمت الاتفاق بين النائب ووزير الآثار وقامت بتخصيص الإعتمادات بقيمة 200 ألف جنيه اللازمة لعملية البحث والتنقيب في هذه المناطق على الرغم من الأولويات الكبيرة للوزارة ومشروعات التطوير التي تتبناها.

وتابع:" الوزارة في ظل جائحة كورونا أصبح عليها من الصعب توفير الاعتمادات المالية للقيام بهذا الحفائر وانتظرت لحين إرسال الجهة الطالبة للاعتمادات المالية، وتوفير العمالة، ولم يتم الرد من الجهات الطالبة حتى الآن.

وقال:"هناك عدد من المساكن وجبانة للموتى، تم إقامتهم قبل ضم منطقة التل لحوزة وزارة الآثار، وأن المساحة المطلوبة 2000 متر لإقامة مركز الشباب، ستتم توفيرها في منطقة تل سيدي عقبة، وسيكون هذا استثناء وليس قاعدة تلزم وزارة الآثار بأي مطالبات قادمة.

وطالبت، درية شرف الدين وأعضاء اللجنة بالتزام وزارة السياحة والآثار بإدراجه هذا المشروع في الموازنة الجديدة، ونزع المنطقة التي تم الانتهاء من تنقيبها، لإقامة مشروع مركز شباب عليها، كمرحلة أولى مع موافاة اللجنة بالتقرير العلمي عن الحفائر وما تم إنجازه بمنطقة التل المذكورة.

وفيما يخص الطلب المقدم من النائب هشام الحصرى، بشأن سرعة تشغيل قصر ثقافة تمي الامديد – محافظة الدقهلية، لافتا إلى أن الوزارة قد انتهت من المشروع منذ سنوات ولم يتم تشغيله حتى الآن لخدمة المنطقة.

وأكد هشام عطوة نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، أنه تم الانتهاء من المشروع وتجهيزاته وأجهزة الحماية المدنية، في عام 2018 وتم تسديد المبالغ المطلوبة لصالح الحماية المدنية عن تدريب العاملين بقصر الثقافة والهيئة تنتظر الحصول على موافقة الحماية الميدانية حيث لا يسمح بالتشغيل إلا بتصريح الحماية المدنية، وستقوم الهيئة بافتتاح المشروع بشكل رسمي.

2 إبريل، كشف تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بشأن بيان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، عن عجز وزير الدولة للإعلام عن قيامه بالهدف الأساسى الذى عين من أجله، وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادى للدولة المصرية، كما أنه لم يتمكن من تحقيق تواجد إعلامى مصري مؤثر فى المنطقة يليق بمكانة الدولة المصرية إقليميا، إذ أن الدور الإعلامى المصرى تلاحظ ضعف أدائه على كافة الأصعدة الدولية خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام.

ولفت التقرير إلى عدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول فى تفعيل دور التليفزيون المصرى والرقابة على المحتوى الإعلامى الذى يتم بثه من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وبطء الرد فى الوقت المناسب على المعلومات المغلوطة، التى يتم تداولها بين المواطنين منعا لانتشارها، كما أن وزير الدولة للإعلام وقع فى خطأ جسيم عندما تناول إعلام الدولة المصرية وشكك فى وطنيته، ما دفع القنوات المعادية إلى استغلال هذه التصريحات التى تناولها الوزير.

وكشف التقرير أيضا عن أخطاء مالية وإدارية قد ارتُكبت بالجهتين وتستلزم مساءلة المسئولين عنها، ما دفع اللجنة إلى رفض بيان الوزير، وقد رصدت اللجنة فى تقريرها 18 ملاحظة على بيان الوزير أسامة هيكل، 15 منها تخص وزارة الدولة للإعلام و3 ملاحظات تخص الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى.

12 إبريل، ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، لسرعة إنشاء قصر ثقافة إدكو بالبحيرة.

أدوار رقابية

18 إبريل، ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، خلال اجتماعها ، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه من إدراج وتوفير التمويل لإنشاء قصر ثقافة مدينة ادكو بمحافظة البحيرة.

وأولى مجلس النواب أهمية خاصة بملف القصور الثقافية المهملة، وذلك من خلال تقديم نوابه عدد من طلبات الإحاطة، فى الوقت التى تسعى فيه وزارة الثقافة تسعى خلال الفترة الحالية إلى حل مشكلة إغلاق عدد من قصور الثقافة، بسبب مطالب الدفاع المدنى.

ورغم الصعوبات التي واجهتها قطاعات وزارة الثقافة خلال العام الماضى والمستمرة حتى الآن، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والتى تسببت في توقف العمل كثيرًا للحد من عدوى انتشار المرض، إلا أن تلك الهيئات أنجزت عدد من المهام والإنجازات خلال العام.

استمرت حركة التوسع في إنشاء المراكز الفكرية والثقافية التي تقوم بها الهيئة العامة لقصور الثقافة، تنفيذا لإستراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية بين أفراد المجتمع حيث افتتحت الهيئة وأعادت تطوير وتحديث صرحا ثقافية وتعليميا ما بين قصور وبيوت ومكتبات منها، قصر ثقافة توشكي بأسوان، قصر ثقافة حاجر العديسات بالأقصر، مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، مكتبة مصر العامة بفاقوس في الشرقية، تطوير وافتتاح قصر ثقافة وادي النطرون بالبحيرة إلى جانب افتتاح 5 مشروعات تعليمية وابداعية بأكاديمية الفنون بالهرم تتمثل في افتتاح 5 مكتبات بسور الأكاديمية لقطاعات وزارة الثقافة "قصور الثقافة، هيئة الكتاب، المركز القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة وصندوق التنمية الثقافية إضافة إلى دار المعارف.

وخلال الأسابيع الماضي، افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، قصر ثقافة العريش بعد أكثر من 10 سنوات على افتتاحه، كذلك دخلت عدد من قصور الثقافة حيذ الترميم والانتهاء من التطوير مثل قصر ثقافة أسوان، وقصر ثقافة شبين الكوم.