عماد خليل : صندوق الوقف الخيري يشجع على أعمال الخير والبر«فيديو»

/632663/عماد-خليل--صندوق-الوقف-الخيري-يشجع-على-أعمال-الخير-والبرفيديو

قال النائب عماد خليل ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن “صندوق الاستثمار الخيري” وهو المسمي الجديد كما خرج من اللجنة، يشجع على اعمال البر والخير واستغلال الاموال الخاصة بالنذور وغيرها، من الموارد لاقامة مشروعات خيرية ،والقضاء على ظاهرة اطفال الشوارع ودعم الدولة فى المشروعات الاقتصادية والخدمية، كما اعلن موافقته من حيث المبدأ على ما انتهي إليها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

انشاء صندوق الوقف الخيري

جاء هذه خلال كلمة النائب عماد خليل ،عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، فى الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن انشاء صندوق الوقف الخيري.

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وتجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، وافق خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، واحالته إلى مجلس الدولة .

فلسفة القانون

المشرع الدستوري منح لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن:" تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وعدد من المؤسسات الأخري ، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، التي ينظمها القانون".