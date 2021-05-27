/632666/صحة-النواب-توافق-علي-موازنة-الهيئة-العامة-للاعتماد-والرقابة-الصحية-صور

‏عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اجتماعا، اليوم الخميس ، برئاسة وكيل اللجنه النائب محمود حمدي ، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص:

الهيئة العامة للرعاية الصحية

والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

الهيئة العامة للتأمين الصحي بحضور ممثلي الهيئات ومنثلي وزارة المالية والتخطيط.

الهيئة العامة للاعتماد والرقابة المالية

وعرض ممثل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، بوزارة الصحة موازنة الهيئة علي اعضاء اللجنة، والمكونة من ٦ ابواب ،مشيرا إلي أن أبرز ما جاء في الموازنة المالية للهيئة، أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية باعتماد ٣٦ مليون وتم تخفيضها ل ٢٤ مليون بعد أن تم تقديم طلب من الهيئة لوزارة المالية فيما يخص الباب الاول من الموازنة .

وأشار ممثل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلي أن المناقشات مع وزارة المالية تعتبر مرضيه إلي حد كبير للهيئة ،خاصة بعد عرض ماطلبناه في الباب الاول من الأجور والمصروفات، مشيرا إلي أنه لايوجد اي مشاكل للهيئة .

وزارة المالية

واكدت ممثلة وزارة المالية إلي أن هيئة الاعتماد وضعت مقتراحاتها وعرضتها علي وزارة الماليةن مؤكدة علي أن اعتماد موازنة الهيئة تم صرف ٤٦٪من اعتمادها لدي وزارة المالية،كما وافق أعضاء اللجنة علي موازنة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة .

وتجدر الاشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس لنواب رفع الجلسة العامة للمجلس، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، واحالتها إلى مجلس الدولة.