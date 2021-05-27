/632671/إجراء-تحليل-مفاجئ-وفصل-للموظف-متعاطي-المخدرات-فى-قانون-شغل-الوظائف-الجديد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب،نهائيا على تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة،بشأن شغل الوظائف وفصل الموظف متعاطي المخدرات.

اجراء التحليل

ويتطلب إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.

كما يلزم إجراء التحليل للموظفين بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

شغل الوظائف وفصل الوظف متعاطي المخدرات

نصت المادة الثانية من قانون شغل الوظائف وفصل الموظف متعاطي المخدرات، على: " يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة، وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.

شركات القطاع العام

ويشمل حكم المادة الثانية من قانون شغل الوظائف وفصل الموظف متعاطي المخدرات، على شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

اقرا ايضا: مايسة عطوة: التعاون الأمني بين مصر وجيبوتي يضمن حماية الملاحة الدولية داخل مضيق باب المندب نص قانون شروط شغل الوظائف علي معاقبة كل من تعمد بتعيين او تعاقد مع من يتعاطي المخدرات بالحبس وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد علي ٢٠٠ الف جنيه .