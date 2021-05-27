/632674/رسميا-زين-الدين-زيدان-يرحل-عن-تدريب-ريال-مدريد

أصدر نادي ريال مدريد، بيانًا رسميًا ظهر اليوم الخميس، لإعلان رحيل المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان عن منصبه.

وقال النادي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: "يُعلن نادي ريال مدريد، أن المدرب زين الدين زيدان، قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب لنادينا".

وأضاف البيان: "حان الوقت الآن لاحترام قراره، ونعرب عن تقديرنا له على احترافه وتفانيه وشغفه، طوال هذه السنوات، وما يمثله كشخص بالنسبة لريال مدريد".

وأتم: "زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد، وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب، وهو يعرف أنه في قلب ريال مدريد، وسيظل ريال مدريد دائمًا منزله".

كان زيدان قد قرر الرحيل عن تدريب الفريق، حيث أبلغ زيدان اللاعبين وطاقم التدريب بالفريق، قبل مباراة إشبيليه في الدوري الإسباني، بانه سيرحل عن تدريب الميرنجي بنهاية الموسم الحالي، ونشرت صحف إسبانية أن زين الدين زيدان سيتواصل مع فلورنتينو بيريز رئيس الفريق، ليخبره بقرار رحيله عن تدريب الفريق.

انجازات زيدان مع ريال مدريد

يمتد عقد زين الدين زيدان مع الميرنجي، حتى عام 2021/2022، ولكنه قرر مغادرة الفريق، بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة، حيث لم يحصل زيدان على أي بطولة مع الفريق هذا الموسم، ولكن توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد نفى أن يكون زيدان قد قال في غرفة خلع الملابس، بأنه سيرحل عن الفريق نهاية الموسم.

الجدير بالذكر ان زين الدين زيدان، تولى تدريب ريال مدريد في موسم 2015-2016، وحقق مع الميرنجي رقم قياسيا، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، وبالدوري الأسباني مرة، وقدم استقالته بعد نهاية موسم 2017-2018، بعدما فاز بالعديد من البطولات مع ريال مدريد، ثم تولى زيدان مهمة تدريب ريال مدريد مرة أخرى خلفًا لسانتياجو سولاري، و نجح زيدان في تحقيق لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي وكذلك كأس السوبر الإسبانية.

موسم صفري لريال مدريد

خرج ريال مدريد هذا الموسم تحت قيادة زين الدين زيدان، بموسم صفري، حيث لم يحصل على أي بطولة هذا الموسم، فقد خرج من دوري أبطال أوروبا بعدما خسر من تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وحصل على المركز الثاني في الدوري الأسباني بعد أتليتكو مدريد، والخروج مبكرًا من كأس الملك.