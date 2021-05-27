/632676/البرلمان-سنراقب-أداء-الحكومة-فى-تنفيذ-قانون-التصالح-فى-مخالفات-البناء

قررت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، البدء فى عقد جلسات دورية، لقياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح على مخالفات البناء، على ان تكون يوم الأحد الأول من كل شهر، استنادا إلى عدد من المؤشرات والمقومات، وقياس الاداء ومن ثم استصدار عدد من الاجراءات بتقييم هذا الاداء، بشكل توافقي ما بين مجلس النواب، والحكومة ممثلة فى الوزارات والمحافظات والقيادات التنفيذية المسئولة .

الأثر التطبيقي لقانون التصالح على البناء

وقال النائب أحمد السجيني ، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن توصيات لجنة الادارة المحلية ،عملت على ضبط ايقاع التطبيق حتي يحقق مبتغاه ، بعد ان أغلق باب التصالح، و تقدم للتصالح ما يقرب من 3 مليون مواطن ، وهو ما يقارب من 20 مليار جنية،لافتا إلى ورود العديد من الشكاوي من عدد من المحافظات والمدن الجديدة، بشأن تباطؤ الاجراءات فى تطبيق القانون.

قانون التصالح

ولفت النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن قرار اللجنة جاء لعرض ومناقشة الاليات الخاصة بتطبيقات قانون التصالح على مخالفات البناء، بعد الاهتمام الكبير من مؤسسات الدولة،والذي تجاوب معه الشعب المصري رغبة فى تصليح أوضاع استمرت لعدة سنوات.

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تجدر الاشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، واحلته إلى مجلس الدولة .