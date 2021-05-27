/632679/مدافع-الأهلي-الدكة-أفضل-للشحات-وأرفض-المغامرة-بـمعلول-في-السوبر-الإفريقي

أكد عمرو الحديدي مدافع الأهلي الأسبق أن فريقه يحترم جميع منافسيه ولا يهمه ترتيب نهضة بركان المغربي في الدوري المحلي قبل لقاء الفريقين ببطولة السوبر الأفريقي غدا الجمعة.

وقال الحديدي في تصريحات تلفزيونية إن الأهلي حقق الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية في قطر وسيسعد الجماهير المصرية بلقب غائب منذ سنوات. وأشار إلى أنه يرفض المغامرة يالتونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي بعد أن غاب لفترة ٣ شهور كاملة عن المستطيل الأخضر. وأكد أن الأفضل للأهلي الإبقاء على حسين الشحات كورقة بديلة في ظل وجود محمد مجدي أفشة صانع الالعاب خاصة أن الثنائى أقل دفاعيا. وأوضح أن مشاركة أفشة تعطي الأهلي حلولا مميزة ثم يلعب الشحات بديلا وهو ما يزيد القوة الهجومية للأهلي. وأكد أن الأفضل للأهلي البدء بالثنائي صلاح محسن وطاهر محمد طاهر لاعبي الفريق في خط الهجوم منذ البداية للاستفادة من السرعات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدافع الأهلي: الدكة أفضل للشحات.. وأرفض المغامرة بـ«معلول» في السوبر الإفريقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.