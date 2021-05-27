/632682/محمد-الحسينى-يهاجم-وزير-الإسكان-لازم-يحترم-البرلمان-ويحضر-يحل-مشاكل-الناس

تحدث النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الأدارة المحلية عن الأليات والإجراءات الخاصة بتطبيق قانون التصالح لمخالفات البناء وبعض المشاكل المتعلقة به، مشيرا إلى أن المسئولية تقع على كاهل وزارة الإسكان بشأن بعض السلبيات الموجوده في القانون، حيث انه يوجد مشكله في أثر التطبيق، ويوجد فرق بينه وبين الأثر التشريعي.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد السجيني رئيس اللجنة، مضيفا أنه غير مقبول ان يتم التصدير للمشهد بان أن المشاكل تكمن في التنمية المحلية وإدارتها، لذلك من المهم إجراء الأثر التطبيقي على أرض الواقع لمناقشة المشاكل مع المسئوليين التنفيذيين الذين يملكون القرار لحل الأمر.

وتابع النائب محمد الحسيني:" التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية ليس كلام على الورق، ولو مفيش تعاون بينا يبقى ده تضييع وقت، وانا حرصت بالمجيء من أجل ان يكون لنا دور في هذا الأمر، وانا بحمل وزير الاسكان المسئولية بسبب عدم مواجهته للمشاكل.

وعبر الحسيني عن غضبه بسبب عدم حضور وزير الإسكان أو إرسال من ينوب عن الوزارة قائلا:" يجب ان يكون هناك احترام للسلطة التشريعية، ولن أقوم بإكمال الجلسة إلا بحضور وزير الاسكان شخصيا، ويرد عليا، لاننا نتحدث عن مليارات على الأرض ومشاكل كثيرة، واحنا مش هنغطي عالمشاكل لأننا نريد أن يكون هناك حل لها.

وأكمل وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان:" أنا عايز الوزير ينجح بمواجهة المشاكل، وليس بالتهرب منها لأن أحنا كده "بنخلع" منها، على الرغم من وجود امكانيات كبيرة تساعده".