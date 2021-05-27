وزير الإنتاج الحربى يتابع موقف موازنة العام المالى 2020/2021 لعدة شركات

جدة - نرمين السيد - اجتمع المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بمقر ديوان عام الوزارة مع رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات التابعة، وهى: "المعصرة للصناعات الهندسية، أبو زعبل للصناعات الهندسية، مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، حلوان للأجهزة المعدنية" لمراجعة موازنة هذه الشركات وموقف موضوعات المتابعة.





وأوضح بيان صحفى، للوزارة، أن هذه الاجتماعات جاءت بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير والدكتور صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وعدد من قيادات الوزارة.

وأشار المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى أن هذه الاجتماعات مع الشركات التابعة يتم عقدها بهدف متابعة موقف الموضوعات والمشروعات التى تقوم بتنفيذها كل شركة، ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها، مؤكداً أن الشركات والوحدات التابعة لديها إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وطاقات بشرية هائلة يتم الحرص على الاستفادة منها بالشكل الأمثل، كما يتم متابعة سير العمل وفقاً للخطط الموضوعة سابقاً والتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ.

وأوضح الوزير "مرسى" أنه خلال هذه الاجتماعات قام رؤساء مجالس إدارات المصانع (45، 100، 200، 360) بإجراء تقديم نظرى تضمّن الموقف الحالى لموازنة العام المالى (2020/2021) من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافى المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط، المديونيات) خلال الفترة من 1/7/2020 حتى 31/3/2021.

وأضاف أنه تم كذلك استعراض الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالى (2020/2021) وعرض المشروعات التى يتم تنفيذها والمشروعات الجارى التعاقد عليها، بالإضافة إلى استعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالى (2021/2022)، وكذا عرض خطة البحوث لعام (2020/2021).

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أن هذه الاجتماعات مع رؤساء مجالس إدارات الشركات الأربعة قد أسفرت عن إصدار عدد من التوجيهات الوزارية المتعلقة بالخطط وموضوعات المتابعة التى تم استعراضها ومنها التوجيه بإعداد مقترح لتسويق الإمكانيات التكنولوجية بالشركات.

وأكد على حرص الوزارة لاستكمال سير العمل وفقاً للخطط الموضوعة سابقاً مع العمل على تطويرها لإحداث طفرة صناعية والدخول فى مجالات جديدة، والحرص على الالتزام بالمخطط الزمنى للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها، كما يتم السعى إلى تطوير مختلف الشركات والوحدات التابعة ومواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع وتعميقها على الصعيدين العسكرى والمدنى.