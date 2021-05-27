صور.. انتهاء الامتحان التجريبى الثانى للثانوية العامة بالإسكندرية

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وصرح الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن غرفة العمليات تلقت بعض الشكاوى الفنية المحدودة من بعض الحالات الفردية، مشيرا إلى أنه تم التعامل معها بمعرفة التطوير التكنولوجى وغرف العمليات بالمديرية.
وأضاف سعد، أن الامتحان هو عينة من الأسئلة الاسترشادية، التى تمثل محاكاة لامتحان آخر العام مطلع شهر يوليو المقبل ولكن بعدد أقل خلال امتحان اليوم.
ولفت إلى أنه تم تذليل أى عقبات والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية أولا بأول، مشدّدًا على حضور أكبر عدد من الطلاب لضمان نجاح التجربة والمحاكاة الحقيقية لامتحانات نهاية العام.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه جرى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة من تطهير وتعقيم اللجان يوميا وارتداء الطلاب والمعلمين للكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحرارى.
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