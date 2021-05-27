لأول مرة.. تفعيل خدمة الحجز الإلكترونى لشواطئ الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إن تلك الخدمة تأتى فى إطار سياسة الدولة لميكنة إجراءات التعامل مع المواطنين والتوسع فى استخدام التكنولوجيا بما يحقق أكبر قدر من الشفافية والقضاء على الاستغلال والابتزاز.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تتوافق مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا من خلال التحكم في أعداد المواطنين من مرتادى شواطئ الإسكندرية.
كانت شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 66 شاطئا، فتحت أبوابها، السبت الماضى، للمرة الأولى بعد إغلاق دام لأكثر من 420 يوما بسبب جائحة كورونا.
يذكر أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أطلقت تطبيق على الهاتف المحمول، يسهل على المواطن التعرف على نسب إشغال الشواطئ على مدار اليوم، ما يسمح له باختيار الشاطئ المناسب.
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