صندوق تحيا مصر: 50 مليون جنيه لتنفيذ المبادرة الرئاسية «بر أمان»

جدة - نرمين السيد - قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق يولى اهتماما بالغا لتشجيع ودعم المشروعات متناهية الصغر والحرف اليدوية، وكذا العمالة غير المنتظمة، فى مختلف المجالات وذلك لمعاونة أجهزة الدولة فى رعاية العاملين بهذه القطاعات.





وأضاف فى تصريحات صحفية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجّه برعاية وتمكين صغار الصيادين، وتوفير بدل الصيد حفاظا على صحتهم من مخاطر المهنة، بالإضافة إلى توفير أدوات الصيد من الشباك وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها بهدف تمكينهم ودعمهم فى ممارسة مهنتهم.

وأوضح عبد الفتاح، أن الصندوق رصد 50 مليون جنيه مشاركة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين، والتى سيتم من خلالها رعاية نحو 42 ألف صياد، تنفيذا لتوجيه الرئيس، على أن يتم تنفيذ المبادرة من خلال وزارة التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع الهيئة العامة للثروة السمكية.

وشهدت اليوم الخميس، وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة نيفين القباج، تسليم الدفعة الأولى من بِدل الصيد لحماية الصيادين وشِبَاك وغيرها من المعدات اللازمة للصيد، هذا بالإضافة إلى التوسع فى توفير منح وقروض مُيَّسرة للصيادين وزوجاتهم لعمل مشروعات متناهية الصِغَر لتأمين الوفاء باحتياتهم الأساسية فى أثناء فترات تعطل أو فترات وقف صيد "الذريعة"، وذلك من خلال وزارة التضامن الاجتماعى.

وتنقسم مبادرة "بر أمان" إلى أربعة مراحل، وتتضمن المرحلة الأولى 10.704 مستفيد ببحيرات الريان، ادكو، مريوط، والمنزلة، أما المرحلة الثانية فتشمل بحيرات البرلس والمرة والتمساح وتستهدف 7.416 مستفيد، أما المرحلة الثالثة تشمل البحيرات التى يصب فيها نهر النيل ويستفيد منها 18.125 صيادا، والمرحلة الرابعة تشمل بحيرة ناصر وبحيرة البردويل ويستفيد منها 7.707 صيادين.

والجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بهدف وضع آلية محددة لحصر وتسجيل عمال الصيد فى القطاع الرسمى وغير الرسمى وإنشاء قاعدة بيانات وافية تشمل جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها.

كما تضمن البروتوكول الاتفاق على وضع خطة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد، والربط الشبكى بين الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمج صغار الصيادين فى كيانات كبيرة ودمجهم فى القطاع الرسمى بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، مع أهمية استهداف غير القادرين من عمال الصيد والتأكد من تغطيتهم تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة وبصفة خاصة أثناء فترة الذريعة التى لا يُسمح فيها بالصيد.