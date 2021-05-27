وزيرة الهجرة تعلن رعاية مجلس الوزراء لـ«شهر التراث المصرى» بكندا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن شهر التراث المصرى بكندا لعام 2021، حظى برعاية كريمة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى إطار عمل الجالية المصرية المؤثر فى المجتمع الكندى لتعريف العالم بتاريخ مصر العريق والممتد كخطوة مضيئة أمام العالم لإظهار الدور المحورى لمصر التى امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات.





وقالت السفيرة نبيلة مكرم، فى بيان صحفى، إن رعاية الدكتور مصطفى مدبولى لشهر التراث المصرى بكندا لعام 2021، تعكس رؤية وإيمان الدولة المصرية بما تبذله الجاليات المصرية بالخارج من جهد فى سبيل إعلاء راية الوطن فى مجتمعاتهم الأجنبية، خاصة فى تلك الفترة التى تحتاج فيها مصر لسواعد أبنائها فى الداخل والخارج.

وتابعت: وقد استطاعت الجالية المصرية بكندا خلال الأعوام الماضية إثبات الدور الفاعل لها داخل المجتمع الكندى على عدد من المستويات، وسعيهم الحثيث حتى إعلان برلمان أونتاريو فى كندا شهر يوليو شهرًا للحضارة والتراث المصرى للمرة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن وزارة الهجرة أول داعم للاحتفال بشهر الحضارة، وقالت: "إننا حريصون على بذل كل الجهود الممكنة لما يحقق الخير للوطن، والتنسيق مع المصريين فى كندا لتنظيم الاحتفال بشهر الحضارة المصرية، والتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، لتحقيق أفضل استفادة ممكنة فى الترويج لمصر".

وأضافت وزيرة الهجرة، أن المصريين فى كندا هم سفراء الدولة المصرية للتعريف بتاريخنا وحضارتنا التى نشأت على ضفاف النيل، وأن هناك رموزًا مصرية ناجحة فى كل المجالات لا بد من الاستفادة منها كقوى ناعمة مصرية، من خلال توجيه رسالة إلى المجتمع الكندى تشمل فنون وعلوم وعادات وتقاليد مصرية أصيلة، للتأكيد أن مصر قدمت إلى البشرية الكثير والكثير فى كل المجالات.

من جانبهم، أعرب أعضاء الهيئة الكندية للتراث المصرى عن عميق شكرهم وامتنانهم لرعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لشهر التراث المصرى، معتبرين ذلك تكليلا لجهودهم المستمرة طول السنوات الماضية فى هذا الملف، كما أشادوا بجهود وزارة الهجرة فى التواصل مع المصريين بالخارج بكل الوسائل الممكنة، مثمنين تعاون الوزارة مع أبناء الجيلين الثانى والثالث بالخارج، لربطهم بالوطن وتبادل الخبرات بين بعضهم البعض.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفال بشهر الحضارة المصرية فى كندا ورفع العلم المصرى على برلمان أونتاريو الكندى، كان قد انطلق فى يوليو 2019 بعد تقديم النائب شريف السبعاوى، عضو برلمان أونتاريو -بدعم من الجالية المصرية فى كندا- طلبًا إلى البرلمان تمت الموافقة عليه وإعلان شهر يوليو شهرًا للحضارة والتراث المصرى للمرة الأولى، ما يعد خطوة مضيئة أمام العالم لإظهار الدور المحورى لمصر التى امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات.