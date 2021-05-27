الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يعقد لقاءً افتراضياً مع...

عقد السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، لقاءً افتراضياً عبر الفيديوكونفرانس مع السفير João Ribeiro de Almeida مدير الوكالة البرتغالية للتعاون واللغة Cameõs.
تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين الوكالتين المصرية والبرتغالية، فضلاً عن إمكانية إقامة أنشطة ومشروعات مشتركة في أفريقيا في إطار تعاون ثلاثي يجمع بين مصر والبرتغال والدول الأفريقية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الوكالتين سبق وأن وقعتا على مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون الثلاثي عام ٢٠١٧، ويأتي عقد هذا الاجتماع تفعيلاً لتلك المذكرة وفي ضوء التوجه الذي تتبناه الوكالة المصرية نحو استشراف آفاق التعاون مع مختلف وكالات التعاون الدولي في إطار تحقيق أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ و أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣.
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