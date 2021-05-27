التعليم: الامتحان النهائي فقط يتم أداءه باللغة التي يختارها الطالب

ردًا على شكوى طلاب الثانوية العامة الذين تفاجئوا اليوم الخميس بأن الامتحان التجريبي لمادة الجيولوجيا جاء باللغة الانجليزية رغم أن الطلاب اعتادوا أداءه باللغة العربية، قال وزير التربية والتعليم في تصريح له على جروب «طلاب مصر» عبر تطبيق واتس آب : «وضحنا أن الامتحان التجريبي في الجيولوجيا سينعقد باللغة الإنجليزية، أما في امتحانات الثانوية العامة النهائية فسيتم أداء امتحان الجيولوجيا وفقا للغة التي يختارها الطالب».

يذكر أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إنفوجراف نشرته مساء أمس الأربعاء، أنه يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة في القسم العلمي، اختيار اللغة المفضلة لديهم في امتحان الجيولوجيا وبالتالي سيتم إرسال امتحان الجيولوجيا إليك باللغة التي تفضلها.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أن الوزارة سوف تنشر استبيان لطلاب القسم العلمي كى يختاروا اللغة المفضلة لديهم لامتحان الجيولوجيا وعلى أساس الإجابة سوف يتم إرسال امتحان الجيولوجيا إلى الطالب باللغة اللتي يفضلها.

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة لطلاب الثانوية العانة عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان: «تعريب الجيولوجيا مشكلة مزمنة»، مطالبًا من الطلاب الانتظار للإعلان عن نشر هذا الاستبيان في الأيام القادمة.