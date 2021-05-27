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محلية النواب تناقش الأثر التطبيقي لقانون التصالح على مخالفات البناء«صور»

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تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد السجيني، استمرارا لمناقشة قياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح والاجراءات التي تتخذها الجهات الادارية،وفقا للقانون واللائحة، ًوالتعامل مع طلبات التصالح.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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