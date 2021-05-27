محلية النواب تناقش الأثر التطبيقي لقانون التصالح على مخالفات البناء«صور»

/632677/محلية-النواب-تناقش-الأثر-التطبيقي-لقانون-التصالح-على-مخالفات-البناءصور

تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد السجيني، استمرارا لمناقشة قياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح والاجراءات التي تتخذها الجهات الادارية،وفقا للقانون واللائحة، ًوالتعامل مع طلبات التصالح.

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