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صحة النواب تناقش الموازنة العامة وخطة التنمية للهيئات التابعة للوزارة«صور»

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/632680/صحة-النواب-تناقش-الموازنة-العامة-وخطة-التنمية-للهيئات-التابعة-للوزارةصور

تعقد لجنة الصحة اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمود حمدي وكيل اللجنة، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022،فيما يخص:

 الهيئة العامة للرعاية الصحية.

الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.  

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.  

الهيئة العامة للتأمين الصحي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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