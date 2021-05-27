صحة النواب تناقش الموازنة العامة وخطة التنمية للهيئات التابعة للوزارة«صور»

/632680/صحة-النواب-تناقش-الموازنة-العامة-وخطة-التنمية-للهيئات-التابعة-للوزارةصور

تعقد لجنة الصحة اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمود حمدي وكيل اللجنة، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022،فيما يخص:

الهيئة العامة للرعاية الصحية. الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. الهيئة العامة للتأمين الصحي.

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