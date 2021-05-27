آخر أخبار حرب السودان وإثيوبيا اليوم

استمر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر وإفريقيا، في البحث عن مستجدات قضية سد النهضة في إثيوبيا وتبعات القرارات الإحادية التي يتخذها الجانب الإثيوبي. جولات مكوكية يجريها الجانب السوداني، وجمهورية مصر العربية في أفريقيا لتوضيح تعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة.

جولة وزيرة الخارجية السودانية

فيما توجهت وزيرة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، إلى نيجيريا فى مستهل جولة إفريقية لكسب تأييد موقف السودان الداعى للتوصل لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية، بأننا ندعم جهود الوساطة الإفريقية مع إثيوبيا بشأن حل أزمة سد النهضة.

الجامعة العربية: الموقف الإثيوبي غير عقلاني

من جانبها أكدت الجامعة العربية، اليوم الخميس، على وقوفها بشكل كامل مع مصر والسودان، معتبرة أن الموقف الإثيوبي غير عقلاني بشأن سد النهضة.

وأوضح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بشان سد النهضة، أن "هذا الوضع قالت عنه جامعة الدول العربية إنها ليست محايدة بل العكس مصطفة بالكامل مع مصر والسودان، وليس لدينا مجال مثل الاتحاد الأفريقي، الذي يضم في عضويته إثيوبيا ومصر والسودان".

حسام زكي: لا يوجد حياد

وقال زكي: كن نحن لدينا مصر والسودان، وبالتالي لا يوجد حياد، ولدينا موقف مؤيد لحق مصر والسودان في استخدام مياه النيل. وتابع زكي أن الجامعة العربية ترى أن الموقف الإثيوبي متعنت جدا وغير عقلاني، ويؤدي إلى الاستفزاز والعدائية بغض النظر عن تمسك أي طرف بأي وساطة.. لكن نعتقد أن للاتحاد الأفريقي وجهات أخرى دولية ممكن أن تقوم بهذا الأمر.

حق مصر والسودان في استخدامات مياه النيل

وأوضح السفير حسام زكي أن الجامعة العربية وبعثاتها تؤكد دائما، على حق مصر والسودان في استخدامات مياه النيل، وحق الدولتين أن يصلوا إلى تفاهمات واتفاقيات قانونية وملزمة تنظم هذه الاستخدامات، ولا يكون هناك تحرك أحادي من أي طرف يضر بالأوضاع الحالية أو يحلق الضرر بمصالح دولتي المصب.

موقف مؤيد بالكامل للحقوق المصرية والسودانية

وأضاف زكي: "ونحن ندافع عن هذا الموقف لأنه موقف اتخذ في الجامعة العربية، وهو موقف مؤيد بالكامل للحقوق المصرية والسودانية".

حقيقة الاشتباكات بين البلدين

نفت القوات المسلحة السودانية، التقارير التي أشارت لوجود اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، بينها وبين القوات الإثيوبية الأربعاء.

وأكدت القوات المسلحة السودانية، أن وحداتها المنتشرة في الحدود الشرقية، تعمل بشكل روتيني ولم تتعرض لأي اعمال عدائية خلال الساعات الماضية.

اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة

وتحدثت تقارير الأربعاء، عن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين القوات المسلحة السودانية والإثيوبية في منطقة باسنده، القريبة من الحدود المشتركة بين البلدين، والتي تشهد توترا كبيرا منذ يونيو 2020.

لكن تقارير أخرى قالت إن ما حدث كان مجرد إطلاق للنار جرى اثناء عمليات تمشيط روتينية تجريها القوات الامنية السودانية لمصادرة اسلحة منتشرة بطرق غير شرعية في تلك المناطق.