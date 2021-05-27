علاء مصطفي يتقدم بإقتراح بشأن أزمة تكليف صيادلة 2018\2019

/632685/علاء-مصطفي-يتقدم-بإقتراح-بشأن-أزمة-تكليف-صيادلة-20182019

تقدم النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الاجزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن مناقشة أزمة تكليف خريجي كلية الصيدلة دفعتي ٢٠١٨ - ٢٠١٩،والتي لم تشمل أعدادا كبيرة من خريجي الدفعتين،حيث لم يتم تطبيق معايير محدده فى الاختيارات،فضلا عن سوء توزيع الخريجين بخلاف محل اقامتهم.

الصيادلة خط الدفاع الأول

ولفت النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى ما يقوم به خط الدفاع الأول للمريض المصري من الصيادلة المصر يين، اضافة إلى مشاركتهم فى الحملات القومية لخدمة الأهالي،ومرورا بملحمة الجيش الأبيض فى مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا حيث يمثلون الصيادلة 70 % من المسؤلون عن مراكز تلقي لقاح كورونا فى مصر.

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وتجدر الاشارة إلى أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ و الوفد المرافق له، إلى دولة رواندا ، للمشاركة فى الدورة الثانية عشر لمؤتمر رؤساء البرلمانات الافريقية، الاعضاء فى الجمعية البرلمانية الفرانكوفونية المقرر عقدة فى العاصمة الرواندية "كيجالى" خلال الفترة من ٢٥ الى ٢٨ مايو الجارى.

وكان فى استقبال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فى دولة روندا، رئيس مجلس الشيوخ الرواندي.