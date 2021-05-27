/632686/الرئيس-السيسي-يؤكد-لنظيره-الجيبوتي-مسؤولية-مصر-التاريخية-تجاه-القضية-الفلسطينية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى جيبوتي، حيث كان على رأس المستقبلين الرئيس إسماعيل عمر جيلة، فضلاً عن عدد كبير من كبار المسئولين الجيبوتيين.

وقف إطلاق النار بين الجانبين

وشهدت المباحثات، تبادل الرؤى بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية.

كما تم التباحث بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث ثمن رئيس جيبوتي الجهود المصرية التي أدت إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

السيسي يتحدث عن القضية الفلسطينية

بينما أكد الرئيس السيسى أن انخراط مصر في تلك الجهود ينبع من مسئولية مصر التاريخية تجاه القضية الفلسطينية. وتم التوافق بين الرئيسين على أهمية الانخراط فى مسار التسوية السياسية للوصول إلى حل عادل شامل ودائم للقضية، وفقاً للمرجعيات الدولية.

مراسم الاستقبال الرسمى

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى جيبوتي، حيث كان على رأس المستقبلين الرئيس إسماعيل عمر جيلة.

كما استقبل الرئيس عدد كبير من كبار المسئولين الجيبوتيين.

وأقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

السيسي في جيبوتي

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى جيبوتي، لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة.

مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة التاريخية للرئيس إلى جيبوتي، تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية - جيبوتية، لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين ويجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

كما أنه من المقرر أن تشهد القمة المصرية - الجيبوتية التباحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.