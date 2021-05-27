/632687/راجية-الفقي-تتقدم-باقتراح-بشأن-صرف-العلاوات-والمنح-للعاملين-بشركة المياه

تقدمت النائبة راجية الفقي، عضو لجنه التعليم والتعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء، والمهندس عاصم الجزار، وزير الاسكان، والمستشار هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، بشأن صرف العلاوات والمنح للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وبنفس النسب وضمها للاجر الاساسي إسوة بالعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

اقرا ايضا :كلمة الشيوخ مسموعة.. النواب أجبروا الحكومة على الإطاحة بتعديلات الثانوية العامة..وانتصروا للأسر المصرية وتجدر الاشارة إلى أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والوفد المرافق له وصل إلى العاصمة الرواندية، للمشاركة فى الدورة الثانية عشر لمؤتمر رؤساء البرلمانات الافريقية، الاعضاء فى الجمعية البرلمانية الفرانكوفونية المقرر عقده فى العاصمة الروانديه "كيجالى" خلال الفترة من ٢٥ الى ٢٨ مايو الجارى. وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، استقبل وفداً برلمانياً يمنياً رفيع المستوى برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني، وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين.

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