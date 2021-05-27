/632688/على-طريقة-شيكابالا-لاعبو-الزمالك-مهددون-بالإيقاف-بعد-إشارة-الحذاء
أحتفل عدد من لاعبي فريق الشباب مواليد 2003 بالفوز ببطولة الدوري في نفس المرحلة السنية بطريقة أقرب لطريقة خروج محمود عبدالرازق من مباراة الأهلي والزمالك في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من منافسات هذا الموسم.
وظهر عدد من لاعبي الزمالك برفقة أحد العاملين بالنادي في صورة يشيرون فيها على «أحذيتهم» مع وضع علامة اليد على الفم في إشارة للسكوت ،وهو الأمر المشابه لحركة محمود عبدالرازق شيكابالا في واقعة خروجه من مباراة المارد الأحمر والفارس الأبيض بالقمة 122.
ويدرس اتحاد الكرة المصري توقيع عقوبات على اللاعبين الظاهرين في الإحتفال على غرار عقاب لجنة المسابقات لقائد الزمالك محمود عبدالرازق بعد إشارة الأخير لبعض جماهير النادي الأهلي على «الحذاء» وهو ما اعتبرتها الجبلاية سلوك غير رياضي يستوجب الإيقاف.
العقوبات تنتظر لاعبي الزمالك مواليد 2003 بسبب إشارة الحذاء
ومن المقرر أن يقرر اتحاد الكرة القرار النهائي بخصوص عقاب لاعبي فريق الناشئين في نادي الزمالك مواليد 2003 عقب النظر في تقارير ولوائح المسابقة كما حدث مع محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفارس الأبيض بإعتبارها لقطة غير رياضية.
الجدير بالذكر أن فريق الزمالك مواليد 2003 حقق بطولة الجمهورية للناشئين بعد الفوزز على إنبي بثلاثية على الرغم من تلقيه الخسارة من النادي الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ميت يوم 5/16 بحضور محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كما حضر المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس الفارس الأبيض وكذلك حسين السمرى عضو اللجنة التنفيذية للمباراة .
تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي
حراسة المرمي: أحمد نادر السيد خط الدفاع: محمد كمال “أوماجا”، مصطفي أحمد ، أحمد محمود ، محي جمعة خط الوسط: أحمد عبدالرحيم “إيشو” ، عبدالرحمن حمادة الفيومي، طارق علاء ، ماجد هاني ، عبد الله محمد خط الهجوم: علي ياسر
دكة بدلاء الزمالك أمام الأهلي في دوري الناشئين
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: وكريم أحمد عبدون ، فارس مصطفي، زياد أحمد، عبدالرحمن محمد ، خالد عمرو، أحمد خالد ، مازن عادل، عبدالرحمن علي، محمود دسوقي.
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