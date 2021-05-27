/632689/يوفنتوس-يقطع-الطريق-على-الريال-ويتعاقد-مع-أليجري

أصبح أليجري خارج حسابات ريال مدريد بعدما كشفت صحف إيطالية أنه تم الإتفاق بين يوفنتوس وماسيمليانو أليجري لعودة أليجري لتدريب الفريق، حيث كان أليجري أحد المرشحين لقيادة ريال مدريد، بعد رحيل زيدان عن تدريب الفريق، ولذلك سيبحث ريال مدريد عن بديل أخر غيرأليجري لقيادة الميرنجي.

فشل المفاوضات بين ريال مدريد أليجري

ونشرت صحف إنجليزية، أن ريال مدريد تماطل كثيرا في التفاوض مع أليجري، فلم ينتظر أليجري، ووافق على تدريب السيدة العجوز مرة أخرة، بعد رحيل أندريا بيرلو عن قيادة الفريق، بعدم فشل بيرلو في الحصول على الدوري الإيطالي، ودوري أبطال أوروبا، وسيعلن فريق يوفنتوس رحيل بيرلو والتعاقد مع أليجري خلال الـ24 القادمة.

إقالة بيرلو عن تدريب يوفنتوس وتولى أليجري

سيعلن يوفنتوس إقالة مدربه أندريا بيرلو، بعدما قاد الفريق لمدة موسم واحد، حيث تولى أندريا بيرلو قيادة يوفنتوس العام الماضي، وحقق مع الفريق بطولة كأس إيطاليا، وبطولة، وبطولة كأس السوبر الإيطاليه، ولكنه فشل في الحصول على بطولة الدوري، والذي لم يخسرها فريق يوفنتوس منذ 9 سنوات، كان هو بطل الدوري الإيطالي طوال هذه المدة، وحصل اليوفي بقيادة أندريا بيرلوعلى المركز الرابع في ترتيب الجدول، ليتأهل بذلك اليوفي إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

رحل أليجري عن صفوف فريق يوفنتوس في شهر مايو من عام 2019، وتعاقدت إدارة يوفنتوس بعدها مع المدرب ماوريسيو ساري، ثم رحل ماوريسيو ساري عن يوفنتوس، فتعاقدت الإدارة مع لاعب يوفنتوس السابق أندريا بيرلو، ثم يعود أليجري من جديد خوض تجربة ثانية مع السيدة العجوز.

انجازات أليجري مع يوفنتوس

تولى أليجري قيادة يوفنتوس، بعد رحيل أنطونيو كونتي عن تدريب الفريق، وتوج يوفنتوس بالعديد من البطولات بقيادة المدرب أليجري، حيث حصل أليجري مع فريق يوفنتوس، بالدوري الإيطالي لمدة 5 سنوات، كما حص على بطولة كأس إيطاليا 4 مرات، وحصل على نسختين من بكولة كأس السوبر الإيطالي، كما تأهل فريق يوفنتوس تحت قيادة أليجري، إلى نهائي دجوري أبطال أوروبا مرتين، وخسرهم أمام برشلونه وريال مدريد.