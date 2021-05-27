/632690/غياب-أهلاوي-وتواجد-زملكاوي-في-قائمة-منتخب-المغرب-للأجندة-الدولية

أعلن وحيد خاليلوزيتش ، المدير الفني لمنتخب المغرب عن قائمة الفريق لخوض مباراتي غانا وبوركينا فاسو الوديتين خلال فترة التوقف الدولي القادم والذي من المقرر إنطلاقه خلال الأيام المقبلة.

ويواجه منتخب المغرب منتخب غانا يوم 8 يونيو القادم ، على أن يواجه أسود الأطلس بوركينا فاسو يوم 12 من الشهر القادم في إطار استعدادت المنتخب للمرحلة المقبلة، وشهدت القائمة التي أعلنها خاليلوزيتش تواجد لاعب الزمالك مع غياب مدافع الأهلي.

قائمة المنتخب المغربي تشهد غياب بانون وعودة أشرف بن شرقي

وشهدت قائمة منتخب المغرب التي أعلنها وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لأسود الأطلس تواجد أشرف بن شرقي جناح فريق الزمالك بعد تألق الأخير خلال المواجهات السابقة بينما غاب بدر بانون مدافع النادي الأهلي عن صفوف المنتخب للمرة الثانية على التوالي.

قائمة المغرب لمواجه غانا وبوركينا فاسو

وجاءت قائمة المنتخب المغربي لمواجهة بوركينا وغانا كالتالي: حراسة المرمى: ياسين بونو لاعب نادي (إشبيلية) - منير المحمدي لاعب نادي (هاتاي سبور) - أنس الزنيتي لاعب نادي (الرجاء) - رضا التكناوتي لاعب نادي (الوداد). خط الدفاع: رومان غانم سايس لاعب نادي (وولفرهامبتون) – جواد يميق لاعب نادي (بلد الوليد) - أدم ماسينا لاعب نادي (واتفورد) - أشرف حكيمي لاعب نادي (إنتر ميلان) – نايف أكرد لاعب نادي (رين)- سفيان شاكلا لاعب نادي (خيتافي) - أيوب العملود لاعب نادي (الوداد) - سامي مايي لاعب نادي (فيرنكفاروس).

خط الوسط: سفيان أمرابط لاعب نادي (فيورنتينا) - سليم أملاح لاعب نادي (سطانداردولييج) - أيمن برقوق لاعب نادي (إينتراخت فرانكفورت) - عادل تاعرابت لاعب نادي (بنفيكا) - يحيى جبران لاعب نادي (الوداد) - إلياس شاعر لاعب نادي (كوينز بارك رينجرز). الهجوم: يوسف النصيري لاعب نادي (إشبيلية) – منير الحدادي لاعب نادي (إشبيلية) أشرف بن شرقي لاعب نادي (الزمالك) - حكيم زياش لاعب نادي (تشيلسي) - سفيان رحيمي لاعب نادي (الرجاء) - أيوب الكعبي لاعب نادي (الوداد)- زكرياء أبو خلال لاعب نادي (ألكمار).