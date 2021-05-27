محافظ دمياط تعلن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى لعام 2021

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم تحديد موعد عقد امتحانات الصف الثالث الاعدادى للعام الدراسى 2021/2020 لجميع الفئات بدءً من السبت القادم الموافق 29 مايو الجارى.





وأوضحت المحافظ فى بيان صحفى، أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة بصفة عامة ووزارة التربية والتعليم بصفة خاصة على الصحة العامة للطلبة والطلبات بجميع المراحل التعليمية خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية لمجابهة أزمة فيروس كورونا. ووجهت محافظ دمياط تعليماتها إلى مديرية التربية بعقد الامتحانات فى الموعد الذى تم تحديده تحت مظلة من الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا و الحفاظ على سلامة الطلاب.

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