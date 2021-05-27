السفير المصرى فى سنغافورة يشارك فى ندوة افتراضية بمناسبة يوم إفريقيا

جدة - نرمين السيد - شارك السفير محمود المغربى، سفير مصر فى سنغافورة، اليوم الخميس، كمتحدث رئيسى فى ندوة افتراضية قام بتنظيمها مجموعة السفراء الأفارقة فى سنغافورة، احتفالاً بيوم إفريقيا تحت عنوان "التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى إفريقيا: نحو المزيد من المشاركات".





تناول السفير محمود المغربى فى كلمته الجهود والتحركات الجماعية المطلوبة لتحقيق التنمية الاقصادية والاجتماعية فى مرحلة التعافى الاقتصادى بعد جائحة كوفيد- 19، ركز خلالها على الاستراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد التى يجب تبنيها للخروج من تداعيات هذه الأزمة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى إطار أجندة إفريقيا 2063، فضلاً عن توضيح دور المجتمع الدولى التضامنى مع دول القارة لتوفير لقاحات كوفيد- 19 فى إطار آلية "كوفاكس" بصورة عادلة ومنصفة. تطرق السفير محمود المغربى فى مداخلته إلى الدور المصرى والدعم الذى تم تقديمه للأشقاء الأفارقة إبان رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى (2019-2020)، وأثناء عضويتها فى الترويكا الإفريقية، خصوصا ما يرتبط بدعم صندوق الاستجابة لكوفيد- 19 وكذلك المركز الإفريقى للتحكم ومنع الأوبئة، فضلا عن تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاج مليون مواطن إفريقى من فيروس- سى. كما أشار السفير محمود المغربى إلى الدور الرئيسى الذى تلعبه مصر لبناء القدرات الإفريقية من خلال نشاط الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى مختلف المجالات التنموية وقطاعات الأمن والسلم والصحة والتعليم والمياه والتنمية البشرية، وهى الموضوعات المرتبطة بصورة مباشرة بتنفيذ المجتمع الدولى لأجندة الأمم المتحدة للتنمية 2030 وتحقيق أهدافها الاستراتيجية المستدامة.

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