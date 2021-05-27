رئيس الوزراء يتابع مشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع بحضور محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، ومسؤولى الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار الحكومة فى العمل على رفع كفاءة مدينة شرم الشيخ، ضمن التكليف الرئاسى برفع جاهزية المدينة لتكون على أتم الاستعداد لاستقبال عودة السائحين إليها، والحفاظ على مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه خلال الاجتماع تم استعراض أهم الخطوات التنفيذية التى اتخذتها محافظة جنوب سيناء لتطوير مدينة شرم الشيخ وتنفيذ مشروعات رفع كفاءة المدينة، إذ أشار المحافظ إلى أنه فيما يتعلق بتطوير شارع السلام، فقد تم عقد اجتماعين بحضور محافظ البنك المركزى واجتماع آخر بحضور ممثلى بنك مصر والبنك الأهلى لعرض مقترح تطوير شارع السلام، وجار دراسة مكونات المشروع فى القطاعات المعنية بالاستثمار فى البنكين، كما يجرى حاليا إعداد دراسات الجدوى من الجهات المعنية بالتنسيق مع الشركات المتخصصة فى الإدارة.

كما أكد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن محافظ جنوب سيناء أكد استعداد البنوك الوطنية لدعم وتمويل مشروعات التطوير بالمدينة لإيجاد منتج سياحى جديد، كما سيتم العمل على الاستعانة بكبرى الشركات المتخصصة فى الإدارة والقادرة على تحويل شارع السلام إلى مقصد جاذب للسياحة العالمية.

وفيما يتعلق بتطوير شارع الملك عبد الله، أوضح المتحدث الرسمى أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى بدء التنسيق مع الممول المتقدم لتطوير ورفع كفاءة الشارع، الذى أبدى استعداده لإجراء أية تعديلات معمارية وعمرانية مطلوبة.

كما شهد الاجتماع عرض الموقف الحالى لمشروع الهوية البصرية، إذ نوه محافظ جنوب سيناء بأنه تم عقد عدة اجتماعات، منها اجتماع تم عقده أمس مع وزيرى التعليم العالى والبحث العلمى والبيئة وممثلى وزارتى الإسكان والسياحة، لمناقشة مقترح الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، فى إطار التكليف الرئاسى بتصميم الهوية البصرية لكل محافظات مصر، من أجل وضع هوية مصر البصرية ولكل محافظاتها على الخريطة العالمية، مما يسهم إيجابا فى الترويج السياحى لها، منوها بأنه تم التوافق على تنفيذ الهوية البصرية المقدمة من الجامعة الألمانية بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

وحول مشروع سقالة ترافكو، تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات بالتنسيق مع هيئة موانئ البحر الأحمر لطرح عملية التنفيذ، كما استعرض المحافظ مقترحات تطوير مدينة دهب، والتى سيتم من خلالها تنفيذ عدة مشروعات لرفع كفاءتها، فضلا عن أعمال التجميل والتشجير اللازمة لإظهار الصورة الجمالية للمدينة، والتى سيتم تنفيذها على عدة مراحل، منوها إلى أنه سيتم البدء فى تلك المشروعات خلال الفترة القريبة المقبلة، تزامنا مع الخطة الاستثمارية الجديدة.