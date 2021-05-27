جدة - نرمين السيد - قال لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، اننا نحتفل هذا العام بمرور 65 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، أن الصين تعد أكبر شريك تجارى لمصر لمدة 8 سنوات على التوالى منذ عام 2013.





وأشار ليتشيانج، إلى أنه فى عام 2020، تجاوز حجم تصدير واستيراد البضائع بين الصين ومصر 14.5 مليار دولار أمريكى، مما سجل رقما قياسيا جديدا رغم تداعيات الجائحة. وقال سفير الصين بالقاهرة خلال المؤتمر الصحفى السابع هذا العام والذى تم عقده اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرنس من سفارة الصين بالقاهرة، أن فى الربع الأول من عام 2021، بلغ حجم التبادل التجارى بين الصين ومصر 4.18 مليار دولار أمريكى، بزيادة قدرها %32.1 على أساس سنوى. وأوضح ليتشيانج أنه فى عام 2020، بلغ حجم الاستثمار المباشر الصينى الجديد فى مصر 190 مليون دولار أمريكى، بحيث تجاوز إجمالى الاستثمارات الصينية فى مصر 1.2 مليار دولار أمريكى، كما أنه فى الربع الأول من عام 2021، بلغ حجم الاستثمار المباشر الصينى الجديد فى مصر 83 مليون دولار أمريكى، بزيادة قدرها 134% على أساس سنوى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير بكين بالقاهرة: الصين أكبر شريك تجارى لمصر لمدة 8 سنوات على التوالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.