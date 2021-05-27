جدة - نرمين السيد - عقد السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، لقاءً افتراضياً عبر الفيديوكونفرانس مع السفير João Ribeiro de Almeida مدير الوكالة البرتغالية للتعاون واللغة Cameõs.





تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين الوكالتين المصرية والبرتغالية، فضلاً عن إمكانية إقامة أنشطة ومشروعات مشتركة فى إفريقيا فى إطار تعاون ثلاثى يجمع بين مصر والبرتغال والدول الإفريقية. تجدر الإشارة إلى أن الوكالتين سبق وأن وقعتا على مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون الثلاثى عام 2017، ويأتى عقد هذا الاجتماع تفعيلاً لتلك المذكرة وفى ضوء التوجه الذى تتبناه الوكالة المصرية نحو استشراف آفاق التعاون مع مختلف وكالات التعاون الدولى فى إطار تحقيق أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 و أجندة الاتحاد الإفريقى 2063.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير محمد خليل يعقد لقاء افتراضياً مع مدير الوكالة البرتغالية للتعاون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.