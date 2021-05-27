السيسي: مصر ترفض الأمر الواقع حول ملء وتشغيل سد النهضة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه استعرض مع نظيره الجيبوتي المستجدات الخاصة بقضية سد النهضة.

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، أن هذا الملف يمس المصالح الحيوية للمنطقة برمتها، وأكدت على حتمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة، وبما يحقق مصالح الجميع ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلدان وشعوب المنطقة.

كما أكدت على رفض مصر لأي مسعى لفرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب.