«غياب مسئول الإسكان عن محلية النواب بمناقشات تصالح مخالفات البناء يثير أزمة»..والحكومة:عنده اشتاه كورونا..«فيديو وصور»

/632692/غياب-مسئول-الإسكان-عن-محلية-النواب-بمناقشات-تصالح-مخالفات-البناء-يثير-أزمةوالحكومةعنده-اشتاه-كورونافيديو-وصور

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لمناقشة قياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح في مخالفات البناء، حالة غضب شديدة بسبب تغيب المهندس محمد عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عن حضور اجتماع اللجنة.

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