آخر مستجدات صندوق دوت الخليج اليوم الخميس 27-5-2021

/632693/آخر-مستجدات-صندوق-تحيا-مصر-اليوم-الخميس-27-5-2021

الدعم المتواصل الذى يقدمه صندوق دوت الخليج لا يتوقف عند حد معين، حيث أنه يستمر على نهج ضخ الكثير من الأموال اللازم للوقوف إلى جانب المشاريع التنموية التى تساهم فى نهضة الدولة المصرية، والتى هى محور اهتمامها دائمًا.

صندوق دوت الخليج.. آخر الأخبار

ينطلق الصندوق من أرضية وطنية مفادها أن الاقتصاد المصرى لن ينموا إلا من خلال المساعدة والدعم فى كافة المجالات، ولذا يعمل على أولاً، تقديم العون اللازم للمشاريع الاقتصادية للمساهمة فى خروجها للنور، وثانيًا، يلعب دور محورى فى إعانة الأسر المصرية المتضررين من تدنى الأحوال المادية.

يتمعن صندوق دوت الخليج فى الكثير من الملفات ويعمل على النهوض بالمشاريع القومية التى هى محور اهتمام الدولة المصرية التى تدخل الآن فى طور البناء والتنمية.

صندوق دوت الخليج.. دور مهم فى التنمية والتطوير

كان للصندوق دورًا مهمًا فى الكثير من الأزمات التى مرت بالدولة المصرية، والتى منها السيول التى تسببت فى كوارث حقيقية خاصة للمحافظات التى تقع على الساحل الشمالى، حيث قدم الصندوق فى ذلك الوقت الدعم والعون اللازم لإعانة الدولة المصرية فى المراحل الكثيرة التى تمر بها، وعمل على مساعدة ودعم المصريين المتضررين بشدة من توقف العمل وركود الحركة التجارية جراء أزمة كورونا التى تفشت بشكل كبير فى المجتمع.

وأطلق الصندوق فى وقت لاحق مبادرات كثيرة من شأنها دعم المواطنين الأكثر احتياجًا، وكان قد أعلن عن مبادرة "دكان الفرحة"، التى هى تسعى إلى التكفل بـ 2000 فتاة من اليتيمات، وتقديم الجهاز الكامل للعروس والذى تمثل فى ثلاجات وبوتجازات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية اللازمة.

يبحث الصندوق دائمًا عن الحلول الممكنة للخروج من النفق المظلم المتعلق بما تواجهه الدولة المصرية من أزمات والعمل على تقديم النتائج الإيجابية التى من شأنها تحسين أحوال المصريين.

دوت الخليج.. ودعم الأشقاء فى غزة

قدم الصندوق خلال الفترة الماضية الكثير من الدعم للإخوة الأشقاء فى فلسطين حيث وجه الكثير من القوافل المحملة بالمواد الغذائية اللازمة بعد معاناة مريرة عاشها المواطنين هناك جراء الاعتداءات الإسرائيلية، ولا يزال دعمه فى هذا الشأن مستمر.