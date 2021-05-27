/632694/اليابان-مساعدات-إنسانية-بقيمة-10-ملايين-دولار-لإعادة-إعمار-غزة

استمرت معاناة الجانب الفلسطيني بعد الاعتداء على غزة وعدد من المدن الفلسطينية من قبل العدوان والاحتلال الاسرائيلي.

وبعد تقديم الرئيس السيسي 500 مليون دولار والاتفاق على مساهمة مصر في إعادة إعمار غزة، توالت المساعدات المالية على غزة وفلسطين.

اليابان تقدم مساعدات إنسانية

فيما أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتزو موتيغي، تقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي موجهه إلى الشعب الفلسطيني للعمل على مواجهة الاحتياجات العاجلة والطارئة على خلفية العدوان على قطاع غزة وكذلك مواجهة كورونا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ونظيره الياباني، حيث أعرب استعداده لتقديم المزيد من المساعدات للعمل على إعادة إعمار قطاع غزة.

وزير الخارجية الياباني وزيارة لفلسطين

وأكد وزير الخارجية الياباني استعداده لمواصلة المساعي الدبلوماسية، وموقف طوكيو من حل الدولتين، مبديا رغبته في زيارة فلسطين أغسطس المقبل للعمل على تفعيل الدور الياباني في العملية السياسية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية. ورحب المالكي بالمساعدات الإنسانية اليابانية واستعداد طوكيو في المساهمة لإعادة إعمار البلاد.

المعتقلين الفلسطينيين في غزة

بينما قال دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في غزة وصل إلى 6 آلاف بعد اعتقالات القدس الأخيرة. وأضاف أن الشعب الفلسطيني على يقين كامل بقدرته على الانتصار على العدو الإسرائيلي، متابعا: “كتب علينا الرباط والبقاء على هذه الأرض”.

نتسلح بدعم مصر والأردن

وتابع اللواح: “نحن أصحاب الأرض التاريخية، والذين خذلونا كثيرون لكننا نبنى على الإيجابيات فقط، ونشيد بمن وقف إلى جانبنا، ومن وقف إلى جانبنا هو الأمل والرجاء، ونتسلح بدعم مصر والأردن وكل من يقف معنا من الأمة العربية". وأكمل السفير الفلسطيني، أن مصر تقود مع الأردن التحرك السياسي الدبلوماسي لدعم غزة. فيما وجه السفير الفلسطيني التحية إلى الإعلام المصري على دعم القضية الفلسطينية، قائلًا: “شعرنا بالأمان من الصوت المصري الذي نقل الحقيقة”.