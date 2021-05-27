/632696/هل-يعتزل-وليد-سليمان-نهاية-الموسم--وكيل-اللاعب-يجيب

كشف حازم الحديدي، وكيل وليد سليمان ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن حقيقة إعتزال جناح المارد الأحمر نهاية الموسم الحالي عقب جلوسه على دكة الإحتياط أغلب الفترات الماضية مع بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.

وكتب الحديدي وكيل اللاعب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "وليد سليمان مستمر مع النادي الأهلي الموسم الحالي ، واللاعب لم يتحدث عن إمكانية رحيله ، وهو باقي في النادي الذي يعشقة اللاعب".

وليد سليمان يعتزل بنهاية الموسم

واضاف وكيل اللاعب : " هناك علاقة غير عادية تربط بين وليد سليمان والأهلي ، واللاعب رفض عروض كثيرة من أجله وضحى حتى يكون في القلعة الحمراء، وهو لم يفكر في الاعتزال بنهاية الموسم، واي حديث عن تلك الأخبار مجرد إجتهادات".

وأختتم حازم الحديدي :" أعتقد أن الجميع داخل القلعة الحمراء يعرف مدى التقدير الذي يحظى به وليد سليمان من قبل النادي بشكل عام ورئيسه محمود الخطيب على وجه خاص، و على مسئوليتي الشخصية لم يتحدث أحد من النادي الأهلي مع اللاعب حول أي قرار يخص مستقبلة ".

الأهلي يواجه نهضة بركان المغربي

ويستعد وليد سليمان مع الفريق لمواجهة نهضة بركان المغربي في المواجهة التي تنطلق في تمام السادسة مساء الغد على ملعب جاسم بن حمد في نهائي السوبر الإفريقي.

تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي لمواجهة نهضة بركان التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.