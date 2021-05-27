/632697/رحيل-أمير-عزمي-مجاهد-عن-صفوف-البنك-الأهلي-والزمالك-في-الصورة

قرر أمير عزمي مجاهد ، المدرب العام لصفوف البنك الأهلي الرحيل عن صفوف الفريق بعد أن تولى المهمة في فبراير الماضي برفقة خالد جلال المدير الفني الحالي للفريق ، وذك عقب رحيل محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي عن صفوف الفريق.

وعلم دوت الخليج أن أمير عزمي مجاهد قرر الرحيل عن الجهاز الفني للبنك الأهلي بسبب ظروف خاصة تربطه خلال الأوقات القادمة ، مشيرا لرغبته في إعطاء شخص أخر الصلاحيات من أجل النهوض بوضع الفريق الحالي في الدوري المصري الممتاز، الأمر الذي يقرب فرصة تواجده في القلعة البيضاء خلال الفترات القادمة حال رحيل أحد أعضاء الجهاز الفني الحالي.

أمير عزمي مجاهد يرحل عن البنك الأهلي

وتعادل البنك الأهلي مع سموحة بهدفيين لكل فريق في مباراة شهدت تواجد 4 ركلات جزاء تم تسجيلها جميعا في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

الجدير بالذكر أن خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي انتقد حكم مباراة الفريق مع سموحة السكندري والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفيين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء شهد احتساب 4 ركلات جزاء.

وقال المدير الفني عقب المباراة التي تعادل فيها الفريق مع سموحة : " في 9 مباريات خضنها تم احتساب علينا 8 ضربات جزاء وطرد 4 لاعبين هذا كثير للغاية ، نحن تقريبا يتم احتساب طرد وضربة جزاء على البنك الأهلي ".

التشكيل الرسمي للبنك الأهلي أمام سموحة

دخل البنك الأهلي المبارةا بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى :أحمد السعدني

خط الدفاع: اسامه إبراهيم،محمد دبش، محمد كوفي ،وعاصم صلاح

خط الوسط : محمد فتحي ،معروف يوسف ،أحمد ياسر

خط الهجوم :فادي فريد ،محمد بسيوني ومحمود قاعود

التشكيل الرسمي لسموحة امام البنك الأهلي

ودخل نادي سموحة المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى:الهاني سليمان

في خط الدفاع: أطهر الطاهر ، محمود البدري ،رجب نبيل ، محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: محمد رزق ،أحمد حمص ،عبدالكبير وادي

خط الهجوم:عرفة السيد ،ورفيق كابو ،مصطفى فتحي