/632700/شرح-و3-مطالب-بيان-ناري-من-الأهلي-في-أزمة-لاعبي-الزمالك

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا صباح اليوم نشره الموقع الرسمي للنادي الأهلي يتضمن الرد الرسمي من جانب القلعة الحمراء على واقعة مشاركة بعض الناشئين في مواجهة مباريات الدوري الممتاز ، وكذلك عدم إقامة مباراة قمة الشباب في الموعد المحدد لها سلفا.

وجاء نص بيان النادي الأهلي كالتالي:

أرسل النادي الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة، يرد فيه على مبررات الأخير بشأن مشاركة بعض الناشئين الموقوفين في مباريات الدوري الممتاز. وكذيك عدم إقامة المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك في الموعد الذي حدده الاتحاد سلفا « 26 مايو الجاري» لحسم لقب بطولة الجمهورية مواليد ٩٩. وأكد النادي في خطابه على العديد من النقاط نذكر منها:

- الغرض من العقوبة الرياضة الانضباطية هو تقويم السلوك، وردع التصرف الخارج عن مبادئ الرياضة، وفقاً لظروف المخالفة وقتها ومكان حدوثها وفي حال التغاضي عن ظروف المخالفة ومكان حدوثها، فإن الغرض من العقوبة يصبح هو والعدم سواء.

- لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة تؤكد على مراعاة القيم الإنسانية والتربوية والاهتمام بالشباب.. وأنه مع إقرار التجاوز الأخلاقي إلا إن المخطئ قد تم تكريمه باللعب في مسابقة محترفين أعلى دون الالتزام بتسلسل تطبيق العقوبة.

بيان ناري من الأهلي للرد على اتحاد الكرة

- السماح للناشئين الموقوفين بالمشاركة في المباريات اعتباراً من ٢٠ مايو الجاري يخالف النصوص الواردة باللوائح؛ وذلك لأنه تم احتساب فترة الإيقاف من المباريات الخاصة بالفريق الأول وأن السماح بالمشاركة في غير محله؛ لأنه تغافل عن تطبيق اللوائح ببدء احتساب فترة الإيقاف بعد انتهاء مباريات المرحلة السنية «مسابقة ٩٩» والتي لم تنته لوجود مباراة فاصلة لم تتم إقامتها حتى الآن.

وتابع النادي الأهلي في بيانه الرسمي : أما بخصوص عدم إقامة المباراة الفاصلة لتحديد بطل مسابقة 99 ، فقد أكد النادي على النقاط التالية:

- وفقًا للائحة النظام الأساسي ٢٠١٧ من المهام الرئيسية لاتحاد الكرة حماية مصالح أعضائه، ومنع الطرق والممارسات التي قد تمس نزاهة وسلامة المباريات والمسابقات الأمر الذي يتعرض له النادي الأهلي حال عدم تحديد موعد المباراة الفاصلة.

الأهلي يرسل خطابا رسميا للرد على اتحاد الكرة

- وفقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بضرورة تحديد قائمة الفريق للموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ قبل ٣٠-٧-٢٠٢١، فإن ترحيل مباراة ٩٩ إلى أجل غير مسمى.. يترتب عليه عدم قدرة النادي على تحديد احتياجاته الفنية والتسويقية، وكذلك عدم تحديد الناشئين المرشحين للفريق الأول وتسويق الآخرين بما يحقق عوائد مادية وفنية للنادي.

- عدم تحديد موعد للمباراة الفاصلة يضر بالنادي الأهلي ماديًا، خاصة أن النادي ملتزم بعقود ونفقات مادية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وفي ختام خطابه أكد النادي على تمسكه ببطلان قرار اتحاد الكرة برفع الإيقاف عن الصادر بحقهم قرار لجنة الانضباط بتاريخ ١٣-٤-٢٠٢١، وكذيك بطلان مشاركة اللاعبين الموقوفين في أي من مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم بما فيها بطولة الدوري الممتاز قبل انتهاء فترة إيقافهم.. وتمسك النادي أيضًا بضرورة الإعلان عن موعد قريب للمباراة الفاصلة لتحديد الفائز ببطولة الجمهورية مواليد ٩٩.