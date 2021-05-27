سفير البرازيل بالقاهرة: ما شهدته مصر من نجاحات اقتصادية محل إعجاب

جدة - نرمين السيد - استقبلت هيئة الدواء المصرية، صباح اليوم، أنطونيو باتريوتا سفير دولة البرازيل لدى جمهورية مصر العربية، بمقر هيئة الدواء بالعجوزة، لبحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين فى مجال صناعة الدواء والرقابة الدوائية.





استهل رئيس هيئة الدواء المصرية، وفقا لبيان صحفى، اللقاء بالترحيب بالسفير البرازيلى، وأشار إلى أن زيارة السفير لهيئة الدواء تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات التاريخية المصرية البرازيلية، كما تمثل فرصة لاستكشاف آفاق أوسع من التعاون الثنائى.

تضمن اللقاء التعريف بهيئة الدواء المصرية وأهدافها التى يأتى على رأسها تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام التى تدخل فى تصنيعها، والتحقق من جودتها وفعاليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الوزرات والهيئات المعنية وفقا للمعايير الدولية والقواعد المعمول بها، وعرض فرص التعاون المشترك فى مجال صناعة الأدوية، وتطلع الجانبين للبدأ فى فتح قنوات اتصال مشتركة بين هيئة الدواء المصرية (EDA) ووكالة المراقبة الصحية البرازيلية (ANVISA) المناظرة لها، من خلال مسؤولى اتصال فنيين من البلدين.

بالإضافة التقدم الذى أحرزته شركات الأدوية المصرية على الصعيد المحلى والدولى، وعرض الفرص المتاحة للتعاون الثنائى من خلال مدينة الدواء المصرية(Gypto pharm) التى تم افتتاحها مؤخرًا، وكذا مناقشة مبادرة هيئة الدواء المصرية لدعم التصدير والتشجيع على العمل وفقا لنظام التصنيع للتصدير والتى تهدف إلى حسن استغلال الطاقات الإنتاجية والكفاءات الإنتاجية لخطوط الإنتاج المصرية المتميزة الحاصلة على الاعتمادات الدولية للجودة والعمل على زيادة الصادرات المصرية من المستحضرات الطبية.

من جانبه قدم السفير البرازيلى، الشكر لرئيس هيئة الدواء على حفاوة الاستقبال، واستعرض أهم تطورات صناعة المستحضرات الدوائية بدولة البرازيل، وأعرب عن تقديره وإعجابه بالنجاحات الاقتصادية التى حققتها مصر على مدار الفترة الماضية، لا سيما فى هذه الظروف الصعبة المتعلقة بجائحة كورونا.

وأثنى على دور القطاع الدوائى فى تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأضاف أن الحكومة البرازيلية تسعى إلى فتح مجالات جديدة للتعاون فى مجال صناعة الدواء مع مصر لاسيما فى إطار اتفاقية التجارة الحرة التى تجمع مصر ودول تجمع الميركسور ومنها البرازيل، مؤكدًا على تطلعهم للبدأ فى إعداد تصور تفصيلى للتشاور مع الجانب المصرى لفتح آفاق جديدة للتعاون فى مجال صناعة الدواء والرقابة الدوائية.