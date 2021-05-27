جدة - نرمين السيد - وأوضحت الإدارة العامة للمرور، بأنها ستقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لضمان أمن وسلامة المواطنين. وتجرى أعمال الصيانة بالفاصل العرضى أعلى كوبرى المنصورية فى الإتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه ميدان لبنان - الجيزة"، الأمر الذى يستلزم استقطاع حارتين بمنتصف الإتجاه القائم به الأعمال بطول 300 متر مع تسيير الحركة المرورية بالحارتين "اليمنى واليسرى". ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإصلاحات من الساعة 7 صباحا يوم الجمعة الموافق 28 مايو، وحتى الساعة 1 مساءً من نفس اليوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المرور: إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو بسبب أعمال إصلاحات وصيانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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