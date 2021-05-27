صور.. مجلس الوزراء: تعاون مصرى أردنى مشترك لإنشاء مؤسسات تعليمية فى البلدين

جدة - نرمين السيد - تم توقيع المذكرة بحضور رئيس ومؤسس "أبوغزالة العالمية" الدكتور طلال أبوغزالة، والدكتور أحمد حسنى الحيوى الأمين العام لصندوق تطوير التعليم المصرى.



وبعد عدة اجتماعات بين الجانبين، تم الاتفاق على التعاون والعمل المشترك وتوقيع مذكرة تفاهم تشمل العديد من المجالات، أبرزها العمل المشترك بين الصندوق وكلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار، فى إنشاء فرع للكلية فى المجمعات التكنولوجية المصرية التابعة لصندوق تطوير التعليم فى مصر.



كما تم الاتفاق على إنشاء فرع لكلية جامعية "أو معاهد ومدارس" تكنولوجية تابعة لصندوق تطوير التعليم فى العاصمة الأردنية بعمان، بالشراكة مع الصندوق، بالإضافة إلى إنشاء أول حاضنة ابتكار وإبداع لطلال أبوغزاله خاصة بتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها فى المجالات المختلفة "بين مصر والأردن"، وتبادل الخبرات والكوادر البشرية والمواد التدريبية بين الجانبين، لتحقيق الاستخدام الفعال للتكنولوجيا، لمواكبة التحديات التى يعانى منها العالم فى الوقت الحاضر.



وعبر أبوغزالة عن تقديره لحسن قيادة الأستاذ الدكتور أحمد الحيوى الأمين العام للصندوق، فى تنفيذ توجهات الدولة المصرية التى تولى اهتماما كبيرا بتأهيل الشباب فى جميع المجالات والاهتمام البالغ، الأمر الذى يعود بالنفع على تطوير الدولة اقتصاديا واجتماعيا.

وأشار الحيوى إلى أهمية بناء القدرات وتطبيق نظام التقييم المستحدث الذى يشارك فيه ممثلون لسوق العمل وأصحاب الأعمال فى المدارس والجامعات التكنولوجية، الذى بدوره سيؤدى إلى سد فجوة احتياجات سوق العمل، ورفع تصنيف التعليم دوليًا بناءً على مؤشر المعرفة العالمى.

وأكد أبوغزاله على ضرورة تحويل الجامعات العربية إلى جامعات ذكية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات، تطبيقا للتوجه العالمى الجديد لتطبيق التعليم عن بعد، واستخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعى فى المشروعات ذات العائد الاقتصادى والتنموى والاجتماعى، ورقمنة المنشآت التعليمية، بالإضافة إلى ضرورة توجيه البحث العلمى العربى لهدف واحد وهو الابتكار والإبداع.

ونظرا لأهمية التحول الرقمى، أشار أبوغزاله إلى شركة أبوغزاله للتقنية، لتكون إحدى الشركات المتخصصة فى إنتاج أدوات تقنية المعلومات والاتصالات، التى أنتجت إلى الآن أكثر من 15 جهازا تقنيا ما بين أجهزة كمبيوتر محمول، وتابليت، وهواتف ذكية، بمواصفات وأسعار منافسة فى المنطقة العربية.

وشدد "أبوغزالة"على ضرورة تطبيق التقنيات التكنولوجية الجديدة والناشئة لمواجهه الوضع التعليمى الحالى، وتطبيقه فى الوطن العربى، وتطويره ليصبح قادراً على تخريج مبدعين ومبتكرين ومخترعين.

من جانبه بين الحيوى أن هذا التعاون يتيح للجانبين فرصة تبادل الخبرات، مما يحقق نقلة نوعية فى البلدان العربية فى العديد من الميادين، انطلاقاً من استخدام الإمكانات الحديثة للعلم والتكنولوجيا من أجل مواجهة التحديات التكنولوجية العالمية للقرن الحادى والعشرين، لخلق الصورة الجديدة المنطقة العربية.

وأشار الحيوى إلى أن المذكرة تشمل أيضا إنشاء مراكز طلال أبوغزاله للإبداع والابتكار فى مجالات القطاع الصحى ومختلف المجالات التعليمية والتكنولوجية، والتعاون فى إنشاء المنصات الإلكترونية وأعمال البرمجة والتحول الرقمى فى التعليم، بالإضافة إلى الحصول على الاستشارات من "أبوغزالة العالمية" للمؤسسات التعليمية المصرية بكل مراحلها.

وأوضح الحيوى أنه سيتم أيضا التعاون مع "أبوغزاله العالمية" من خلال تقديم خدمات التدقيق والاستشارات، والترجمة، بالإضافة إلى التعاون فى نشر الوعى وإقامة ورشات عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات متخصصة معنية بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وحماية براءات الاختراع.

يشار إلى أن التعاون سيتضمن أيضًا مجالات التدريب وبناء القدرات، وبرامج اللغة الإنجليزية المعتمدة لدى المؤسسات العالمية، وبرامج إعداد القادة، والهيكلة، والتدريب المهنى والفنى، الشهادات المهنية المتخصصة وبرامج المحاسبة لغير المحاسبين، بالإضافة إلى العديد من المجالات منها دراسات الجدوى الاقتصادية المتخصصة والمناقصات.