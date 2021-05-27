نائب بالشيوخ: التواصل الأمريكى مع مصر يعكس وضعها الحقيقى بالشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - قال النائب محمد الرشيدى عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ والقيادى بحزب الشعب الجمهورى، إن زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بلينكن للقاهرة، واتصال الرئيس الأمريكى جو بايدن، بالرئيس عبدالفتاح السيسى، مرتين خلال الأسبوع الماضى لمتابعة خطوات مصر فى تهدئة الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وبعض الملفات، يعكس الوضع الحقيقى لمصر ومكانتها وأهميتها الكبرى فى منطقة الشرق الأوسط.





وأكد الرشيدى، فى بيان، اليوم الخميس، أن مصر هى الدولة الرائدة ورمانة ميزان القضايا العربية ولها تواصل مع الأطراف العربية والإقليمية كافة، خصوصا فى القضايا الدولية ولديها القدرة على حل المشاكل والأزمات التى تتعرض لها الدول.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات الأمريكية المصرية مهمة فى كل الأوقات السياسية، وأن قدرة مصر على إنجاز التهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل عزز من هذه العلاقة بين مصر وأمريكا بعد تولى رئيس جديد، مطالبا بضرورة الحرص على استمرار فتح قنوات الاتصال بين الإدارتين الأمريكية والمصرية.

وأشار النائب إلى أنه فى الوقت الذى اضطلعت مصر فيه بدور عظيم منذ اندلاع قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى على غزة، العالم أجمع شعر بالدور المحورى لمصر بالمنطقة بعد أزمة غزة، لذلك جاء الدور الأمريكى لمساعدة القاهرة على تنفيذ مبادرة وقف إطلاق النار، مؤكدا أن مصر استعادت دورها بقوة الذى افتقدته خلال السنوات الماضية.