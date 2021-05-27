«نقل البرلمان» توافق على موازنة الهيئة العامة للطرق والكبارى

جدة - نرمين السيد - كما بلغت الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للطرق والكبارى للعام المالى 2021 - 2022 بلغت 21.873 مليار جنيه.

جاء ذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، وحسام الدين مصطفى، ومحمد فريد مساعد وزيره التخطيط.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن الهيئة العامة للطرق والكبارى هى هيئة تمس المواطن مباشرة ولها تأثير مباشر على حياته اليومية، لا سيما وأنها تعمل على نقل المواطنين والبضائع، والاستثمار فى الطرق والكبارى هو أفضل استثمار للوقت، وهو أثمن شىء لدينا، وأيضا المحافظة على حياة المواطن.

وأضاف النائب علاء عابد، أننا نعمل فى إطار خطة التنمية المستدامة 2030، وبدون بنية تحتية وفوقية حديثة وتحديث شبكة الطرق والكبارى لن يأتى إلينا مستثمر، ونحن أمام ملف حيوى وهام لاسيما وأننا نرى جميعا ما تقوم به القيادة السياسية المصرية فى إعادة بناء مصر بشكل حديث.

وتابع عابد أن خطة التنمية المستدامة تستهدف جذب استثمارات جديدة فى كل المجالات ولن يتثنى ذلك إلا بوجود شبكة نقل متكاملة لتحقيق إنجازات حقيقية ومنها الطرق والكبارى التى تسهل الحركة وتختصر الوقت وتؤمن حياة المواطن.

وأكد علاء عابد ضرورة تشجيع المستثمر والمنتج ولابد من زيادة الانتاجية، قائلا: "نحن بحاجة للعودة لأن نكون دولة منتجة وليست مستهلكة".

وقال اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب هى جزء لا يتجزاء من وزارة النقل وتعمل على مساندة الاجهزة التنفيذية للدوله ولها دور مؤثر فى التنفيذ.

وقال محمد فريد عبد الفتاح، ممثل وزارة التخطيط، أن لجنة النقل والمواصلات تعى جيدا دورها وبها متخصصين يدركون ما يقومون به وهناك تعاون بينا.

وأضاف مسؤول وزارة التخطيط فى كلمته خلال إجتماع لجنه النقل والمواصلات، أن هناك تنسيق بين وزارة التخطيط ووزارة النقل وهيئة الطرق والكبارى لها دور كبير فى الربط بين الموانىء وربطها بالطرق لأنها تعمل على جذب استثمارات جديدة.

ووجه النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، الشكر للقيادة السياسية وزارة النقل التى نقلت مصر للعالمية من خلال شبكة الطرق التى نقلت ترتيب مصر من المرتبة 118 إلى المرتبة 32 عالميا، ونحن مع الدولة والحكومة ولسنا ضد عمل التنفيذيين، ونثمن دور هيئة الطرق والكبارى لدورها الكبير فى هذا القطاع الحيوى.

وقال النائب محمود الضبع، وكيل لجنة النقل والمواصلات، إننا جميعا يجب أن نكون فخورين بما نراه من انجازات التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدا بدور كامل الوزير وزير النقل فى تتفيذ توجيهات الرئيس السيسى فى قطاع النقل والمواصلات.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات بضرورة موافاتها باسباب وجود انخفاض كبير فى إيرادات الهيئة عن إيرادتها بالعام الماضى.

زيادة الخطة الاستثمارية لها بما يقرب من 2 مليار جنيه عن موازنه العام الماضى، ووجود زيادة فى بند وقود زيوت لسيارات الركوب بمبلغ 2.5 مليون جنيه عن موازنه العام الماضى.